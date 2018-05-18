孟耿如、莫允雯打啵也玩女女戀？

2018年05月18日 22:54 中時 洪秀瑛

利晴天（左）劇中徒手和歹徒對峙。（東森提供）

暴打歹徒。（東森提供）

薛仕凌。（東森提供）

鄭茵聲（左），右為姜康哲（東森提供）

孟耿如、鄭茵聲、王牧語在台視、東森《高塔公主》劇中造型甜美，發起狠來卻讓歹徒都害怕！劇中三女和利晴天有場合力抓搶匪橋段，相較於利晴天和搶匪在地上扭打還被持刀威脅，幾個女生卻是直接對歹徒上演全武行。先是孟耿如抱起路邊的三角錐就砸上去，鄭茵聲還脫自己的高跟鞋，衝上去一陣狂毆，連飛踢、肘擊等摔角動作都用上。

鄭茵聲說，「導演開玩笑說要我們把拍戲的壓力都發洩出來，不斷要我們往死裡打，結果就變成這樣啦」，孟耿如說：「雖然知道導演說發洩是開玩笑，不然一般人這樣打根本就是神經病啊，但拍完真的很過癮，我們都說這場戲很紓壓。」利晴天心有餘悸：「難怪大家都說千萬不要惹女人，我覺得她們發起狠來比歹徒還可怕。」

孟耿如和莫允雯在戲裡不論感情或職場上都是死對頭，沒想到孟耿如卻當著薛仕凌的面，對著莫允雯深情告白，兩人更嘴對嘴直接親上去，預告一出，掀起網友瘋狂討論，還被粉絲封為「米麗CP」。莫允雯笑說「這場戲其實是現場加的，本來只要親臉頰就好，結果導演一提議我們兩個立刻說OK，反而是薛仕凌看我們這麼自在嚇了一跳」。

鄭茵聲劇中一心想談戀愛，她夢想中的「白雲飛」也在本周現身，將和姜康哲展開感情線。嬌小的鄭茵聲站在身高190的姜康哲旁邊，兩人立刻出現最萌身高差。先前和大根、嗨咖配對的她，開玩笑說導演終於幫她挑了個不錯的對象。鄭茵聲說：「單眼皮、身高高又長得帥，就是女孩心中的理想型啊。」搞笑比了大拇指給讚。

(中時 )