柯綠分手後他點名綠營11閃電「超強棒」 笑翻網友

黃暐瀚點名綠營11閃電「超強棒」。（翻攝黃暐瀚臉書）

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中時電子報

台北市長選戰，民進黨決分手柯文哲自提人選，一時之間，總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君等都被一一點名。資深媒體人黃暐瀚在臉書酸說，民進黨和柯P分手之後，才發現綠營真的「人才」濟濟，民進黨在北市不只有人才，還多到可以組成一個足球隊，綠營「閃電11人」準備好惹！

1.賴清德：賴神，現任行政院長，明日之星，選對會鬆口不排除徵召。

2.陳菊：南霸天菊姐，美麗島世代，黨內輩份極高，選對會不排除徵召。

3.鄭麗君：家產13億，參選免煩惱，掌握台電藏電秘密，解決台灣缺電問題。

4.姚文智：現任立委，積極表態，422大遊行號稱3萬人走上街頭，北市人氣高。

5.呂秀蓮：前副總統，美麗島世代，輩份高，此生選舉六戰六勝，未嚐一敗。

6.蘇煥智：前台南縣長，揚言退黨參選，壯士斷腕。令深綠反柯選民，看到希望。

7.吳思瑤：上屆立委選舉擊敗丁守中，號稱「丁丁剋星」，出馬打丁，十拿九穩。

8.吳音寧：「音寧送菜」，具全國知名度，擅長文青寫作，有強烈學習企圖心。

9.吳茂昆：「茂昆拔管」，深綠一片叫好，戰功加身，且未曾犯錯，堪稱完人！

10.唐鳳：天才政委，智商高不可測，深諳網路環境，新世代選民視為偶像。

11.顧立雄：曠世奇才，既懂法律又會財經，擅長找個地方，讓記者盡興地問。

黃暐瀚笑說，每一位都是萬中選一的「超級強棒」，有如文西的「要你命三千」，可以獨當一面，現在就等選對會挑一挑！

這陣容則讓網友笑翻：「太好笑了！真像在寫無雙技。」、「姚文智自封3號先發，你怎忍心將他排第4！」、「不得不說顧立雄真的很親民，都願意讓記者在密室裡面盡興的問。」、「陳師孟表示...怎麼會沒有我？」、「台灣價值11人~」、「這陣容堪比西班牙紅色戰艦，義大利藍色魔鬼，巴西黃色閃電。不愧是....是誰說綠色妖孽？！沒禮貌~好期待一個月後的世界盃額...不，是一個月後的市長候選人。」

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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