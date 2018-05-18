張庭瑚、林芯蕾摩天輪上愛的抱抱

林芯蕾（左）和張庭瑚演戲。（TVBS提供）

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兩人劇中約會。（TVBS提供）
兩人劇中約會。（TVBS提供）
張庭瑚劇中演出懼高症發作。（TVBS提供）

張庭瑚和林芯蕾在TVBS歡樂台《翻牆的記憶》扮演一對青梅竹馬，兩人之間有純純戀愛關係，男生為了討女生歡心，不畏懼高症也要坐摩天輪約會，結果受驚之餘，兩人上演愛的抱抱，甜蜜指數瞬間破表！

現實生活中，林芯蕾為男友做過最貼心的舉動就是手作愛心便當，張庭瑚異口同聲說：「做愛心便當或是有一些小驚喜都會讓我蠻感動的，覺得很有心。」展現螢幕情侶的默契。

本周六晚播出劇情中，張庭瑚因為捲入打架風波面臨退學危機，身為女友的林芯蕾努力為男友加油打氣，讓張庭瑚十分感動，因此不顧懼高症也要帶女友坐摩天輪。

現實中為另一半做過哪些貼心舉動？張庭瑚曾為女友製作影片和織圍巾，林芯蕾則會親手做便當，只為了讓對方感受滿滿幸福，「我超喜歡做愛心便當，只要有空我會花很多心思去做對方愛吃的菜，想要另一半吃的乾淨又健康。」

提及理想情人，林芯蕾說：「愛我的家人和我的狗，在我心中會對他大大加分！」原來陪林芯蕾家人相處，一起吃飯出遊、看電視聊天，就會帶給她最大感動。

《翻牆的記憶》每周六晚上十點，TVBS歡樂台42頻道播出。

(中時 )

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