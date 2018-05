詹姆斯貝短髮新造型帥度破表 與《怪奇物語》女演員大談戀愛

2018年05月18日 23:05 中時 徐桐炘

詹姆斯貝試著嘗試不同以往的曲風。(環球音樂提供)

詹姆斯貝 James Bay - 狂野的愛 Wild Love

出道首張專輯一推出就一舉奪下全英音樂獎的吉他小清新詹姆斯貝(James Bay) ,睽違三年後,終於再度送上他的第2張全新專輯《電光Electric Light》,這次他決定要捨去著名的「長髮」「帽子」的形象,以煥然一新的帥氣短髮回歸,帥度被國外媒體堪稱「直逼英倫名模」!首波主打〈 狂野的愛Wild Love〉 MV也特別邀請到近期超夯影集《怪奇物語Stranger Things》裡飾演鄰家大姊姊的「南西」Natalia Dyer客串演出,全新單曲在Spotify單一平台就已經突破千萬人次!

最新專輯《電光Electric Light》由詹姆斯貝一手包辦詞曲製作,他日前在接受訪問時提到了新專輯的改變,他表示,2016年因為長時間巡演,讓他對以往的歌曲感到厭倦,使他試著嘗試不同以往的曲風。這段期間他也深受Frank Ocean、蘿兒Lorde、大衛鮑伊David Bowie等人的作品影響,他更表示:「我希望我新的音樂能像德瑞克Drake一樣,打破音樂領域的常規,挑戰更寬廣的音樂面向」。 實體專輯已經在全台各大實體唱片行上架,首批專輯附贈「詹姆斯貝官方明信片一組」。

2014年詹姆斯貝靠著一把吉他,讓全球數千萬樂迷聽著他的歌淚流成河,連續2首點聽破億主打〈 Hold Back the River〉及〈Let It Go〉接連拿下耀眼佳績,甚至以新人之姿被BBC入選為「年度新聲」,最後還被流行天后泰勒絲(Taylor Swift)欽點為《1989》歐洲巡迴演唱會的暖場歌手,讓2015年樂壇迅速竄起了一股小清新風潮,個人的首張專輯喧囂與寂靜 《Chaos And The Calm》橫掃了3項葛萊美獎入圍,包括「年度新人」等大獎,無數的驚嘆為James Bay贏得「新世代的艾力克萊普頓」的稱號。

(中時 )