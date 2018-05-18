把歡樂當禮物送給全世界 11歲罕病兒獲總統獎

2018年05月18日 23:15 中時 李其樺

林依依平日在校擔任資源班的小橘子志工，陪伴低年級學童閱讀，或者聊天、玩桌遊、複習功課。（基隆市政府提供）

林依依也把自己的想法和創意透過繪畫表達，曾經以「微笑」為主題，利用圖畫書寫「我也要把歡樂當成禮物送給全世界，希望每一個人隨時隨地都把微笑掛在臉上」，不僅榮獲基隆「Shining Love!」特殊教育學生美術比賽國小高年級甲組佳作，也獲得全國文薈獎殊榮。（基隆市政府提供）

基隆市11歲女童林依依自小罹患「先天性脊隨肌肉萎縮症」，須倚靠輪椅代步，但年紀小小的她未因此灰心喪志，在學校擔任小志工幫助低年級學童，更利用繪畫作品表達「把歡樂當禮物送給全世界」的樂觀想法。今（18）日林依依也榮獲教育部今年的總統教育獎殊榮。

林依依目前就讀基隆市中正國小6年級，出生3個月就確診罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮症」，經多次手術在脊椎裝上支架，更因為脊隨萎縮，體重僅有11公斤，小小的身軀只能倚靠輪椅代步。母親柯郁劼也為了照顧女兒，辭去外商工作，專心陪伴教養女兒。

儘管天生缺陷讓林依依跟別的孩子不一樣，但她始終樂觀面對生命，平日在校擔任資源班的小橘子志工，陪伴低年級學童閱讀，或者聊天、玩桌遊、複習功課。

林依依也把自己的想法和創意透過繪畫表達，曾經以「微笑」為主題，利用圖畫書寫「我也要把歡樂當成禮物送給全世界，希望每一個人隨時隨地都把微笑掛在臉上」，不僅榮獲基隆「Shining Love!」特殊教育學生美術比賽國小高年級甲組佳作，也獲得全國文薈獎殊榮。

(中時 )