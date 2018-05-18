林喬安得知入圍金曲嚇到腿軟

2018年05月18日 23:14 中時 蕭雅玲

林喬安從《超級紅人榜》脫穎而出成為歌手，首張專輯就入圍第29屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，得知入圍消息時她心情除了開心還是開心，對於首次報名金曲獎其實沒有抱太大的期望，聽見入圍的當下嚇到腿軟，感謝「超級紅人榜」提供她一個圓夢的舞台。

從小就喜歡唱歌的林喬安，在媽媽的支持下參加《超級紅人榜》比賽，2015年成為《超級紅人榜》開播以來第5位20關闖關成功並發片的選手，林喬安雖然是紅人榜第五位過20關的選手，但卻比學弟高佳群、溫瀚龍更晚發片。剛畢業時沒有唱片公司願意為她做專輯，許多人都不看好他，認為她年紀大身材又胖，還因為外表退她通告，直到2017年才發行首張個人專輯《玻璃心》，主打歌《我甘願孤單》上傳至YouTube短短４個月，就拿下百萬點閱率，繳出相當亮眼的成績。

此次入圍最佳台語女歌手獎，她感謝一路走來身邊所有貴人的幫助，同時也鼓勵正在參賽的選手「想參賽的歌手都是對唱歌有份渴望，期待站在舞台上接受眾人的目光還有掌聲，沒有不可能只有你不努力。」

至於紅人榜的每位老師，林喬安非常感謝有阿德老師、雅雯老師、陳子鴻老師、荒山亮老師、陳國華老師以及歌唱導師李明洋老師的提點與教導，還有這次主打歌《我甘願孤單》詞曲創作人田正道老師。談及拿獎的把握，林喬安表示每位入圍者都很棒，都很有威脅性，對她來說能夠入圍是最大的肯定了。林喬安是否能夠一舉拿下眾人皆夢寐以求的獎座，待六月典禮見真章。

(中時 )