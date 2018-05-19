哈利梅根今大婚 回顧英王室百年重要婚禮

英國王室第六順位繼承人的哈利王子（Prince Harry），即將於台北時間今晚在溫莎堡（Windsor），迎娶未婚妻、好萊塢（Hollywood）女星梅根馬克爾（Meghan Markle），哈利梅根此次婚禮，不僅打破了王室許多傳統，也和過往幾場重要婚禮有所不同。曾離過一次婚、擁有一半非裔血統的梅根，加上婚禮前一個月漫天的家庭負面新聞，都讓這對新人承受極大壓力。
王子與公主的浪漫婚禮，總是全球眾多少男少女們夢寐以求的劇情，就在哈利梅根步入禮堂前夕，讓我們回顧英王室這百年來，五場最重要且盛大的婚禮。
Remembering #AnzacDay: The Duke, Prince Harry and Ms. Markle joined today's annual Service of Commemoration and Thanksgiving at Westminster Abbey. On Anzac Day we remember the Gallipoli landings of 25th April 1915, and all Australians and New Zealanders who have given their lives in the service of their countries 📷PA
一、菲利普王子迎娶英國伊莉莎白公主（1947）：
因為在英國達特茅斯海軍學院（Britannia Royal Naval College）就讀，來自希臘王室的王子菲利普（Prince Philip）懈逅了的伊莉莎白公主（Princess Elizabeth），擄獲公主芳心的他，在伊莉莎白堅持下，讓喬治六世（King George VI）最終在1946年同意了這門婚事。
兩人於1947年11月，在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉辦盛大婚禮，菲利普受封愛丁堡公爵。健康長壽的兩人，先前低調慶祝結婚70週年。
二、英國王儲查爾斯與黛安娜婚禮（1981）：
原名黛安娜‧弗蘭茜斯‧斯賓塞（Diana Frances Spencer），出生於子爵家庭，於1981年嫁給王儲查爾斯親王（Prince Charles），受封為威爾斯王妃（Princess of Wales）、自此被大眾稱為黛妃。
兩人於1981年7月29日，在倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）完婚，全球有7.5億人透過電視觀看婚禮直播，黛安娜穿著由大衛和伊麗莎白·曼紐爾（David and Elizabeth Emanuel）設計、長達8公尺的白色婚紗。
三、威廉王子迎娶同窗女友凱特（2011）：
一直以來都是英國少女們心中的偶像，英國王室二號繼承人、劍橋公爵威廉王子（Prince William），於就讀蘇格蘭名校聖安德魯大學（The University of St Andrews）期間，結識了同學凱特（Kate Middleton）。兩人相戀多年後，最終在2011年4月29日舉行大婚。
郎才女貌的威廉凱特，吸引了20億人透過電視直播和前往現場觀禮，給予這對新人祝福。婚後的凱特威廉，兩人育有二男一女，喬治（Prince George）與夏綠蒂（Princess Charlotte）也將出席婚禮。
四、約克公爵艾伯特迎娶伊莉莎白（1923）：
身為格拉姆斯勳爵克萊特·喬治·鮑斯-萊昂（Claude Bowes-Lyon）第四個女兒，伊莉莎白（Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon）在1921年被安排與喬治五世的次子、艾伯特王子（Prince Albert）相親，女方本拒絕王子的告白，但在艾伯特堅持下、與王子母親協助下，兩人在1923年4月26日在西敏寺大教堂結婚。她將捧花留在無名戰士墓（Tomb of the Unknown Warrior）前的動作，也成為後來每一位王室新娘的必做的動作。
五、退位的愛德華八世迎娶辛普森夫人（1937）：
因「愛美人而不愛江山」聞名全球的溫莎公爵（Duke of Windsor），1936年登基為愛德華八世（King Edward VIII）、即位數月後向美籍名流華里絲·辛普森（Wallis Simpson）求婚，卻因為女方曾離異且前夫仍在世，遭到英國國教會強烈反對。個性強硬的愛德華八世索性宣布退位，將王位「讓給」弟弟艾伯特。
退位後的愛德華八世改封溫莎公爵，與二度離異的辛普森夫人完婚，兩人於二戰期間經常來往納粹德國（Nazi Germany）的舉動，曾一度讓邱吉爾（Sir Winston Spencer-Churchill）和英國政府傷透腦筋，戰後兩人長居法國終老。
(中時電子報)