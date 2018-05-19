哈利梅根今大婚 回顧英王室百年重要婚禮

2018年05月19日 04:01 中時電子報 李靖棠

英國王室第六順位繼承人的哈利王子（Prince Harry），即將於台北時間今晚在溫莎堡（Windsor），迎娶未婚妻、好萊塢（Hollywood）女星梅根馬克爾（Meghan Markle），哈利梅根此次婚禮，不僅打破了王室許多傳統，也和過往幾場重要婚禮有所不同。曾離過一次婚、擁有一半非裔血統的梅根，加上婚禮前一個月漫天的家庭負面新聞，都讓這對新人承受極大壓力。

王子與公主的浪漫婚禮，總是全球眾多少男少女們夢寐以求的劇情，就在哈利梅根步入禮堂前夕，讓我們回顧英王室這百年來，五場最重要且盛大的婚禮。

一、菲利普王子迎娶英國伊莉莎白公主（1947）：

因為在英國達特茅斯海軍學院（Britannia Royal Naval College）就讀，來自希臘王室的王子菲利普（Prince Philip）懈逅了的伊莉莎白公主（Princess Elizabeth），擄獲公主芳心的他，在伊莉莎白堅持下，讓喬治六世（King George VI）最終在1946年同意了這門婚事。

1947年完成婚禮後，伊莉莎白公主（圖中左）和菲利普親王（圖中右）在白金漢宮陽台與民眾揮手致意。（圖/英國王室官方相簿）

兩人於1947年11月，在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉辦盛大婚禮，菲利普受封愛丁堡公爵。健康長壽的兩人，先前低調慶祝結婚70週年。

二、英國王儲查爾斯與黛安娜婚禮（1981）：

原名黛安娜‧弗蘭茜斯‧斯賓塞（Diana Frances Spencer），出生於子爵家庭，於1981年嫁給王儲查爾斯親王（Prince Charles），受封為威爾斯王妃（Princess of Wales）、自此被大眾稱為黛妃。

1981年英國王儲查爾斯（圖左）與黛安娜（圖右）於倫敦舉辦婚禮。（圖/美聯社）

兩人於1981年7月29日，在倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）完婚，全球有7.5億人透過電視觀看婚禮直播，黛安娜穿著由大衛和伊麗莎白·曼紐爾（David and Elizabeth Emanuel）設計、長達8公尺的白色婚紗。

三、威廉王子迎娶同窗女友凱特（2011）：

一直以來都是英國少女們心中的偶像，英國王室二號繼承人、劍橋公爵威廉王子（Prince William），於就讀蘇格蘭名校聖安德魯大學（The University of St Andrews）期間，結識了同學凱特（Kate Middleton）。兩人相戀多年後，最終在2011年4月29日舉行大婚。

威廉王子（圖右）於2011年迎娶同學凱特（圖左）。（圖/美聯社）

迎娶同窗女友凱特（圖中央）的英國威廉王子（圖左）。（圖/英國王室）

郎才女貌的威廉凱特，吸引了20億人透過電視直播和前往現場觀禮，給予這對新人祝福。婚後的凱特威廉，兩人育有二男一女，喬治（Prince George）與夏綠蒂（Princess Charlotte）也將出席婚禮。

四、約克公爵艾伯特迎娶伊莉莎白（1923）：

身為格拉姆斯勳爵克萊特·喬治·鮑斯-萊昂（Claude Bowes-Lyon）第四個女兒，伊莉莎白（Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon）在1921年被安排與喬治五世的次子、艾伯特王子（Prince Albert）相親，女方本拒絕王子的告白，但在艾伯特堅持下、與王子母親協助下，兩人在1923年4月26日在西敏寺大教堂結婚。她將捧花留在無名戰士墓（Tomb of the Unknown Warrior）前的動作，也成為後來每一位王室新娘的必做的動作。

後來的喬治六世、艾伯特王子（圖右）與伊莉莎白女士（圖左）結婚。（圖/英國政府）

五、退位的愛德華八世迎娶辛普森夫人（1937）：

因「愛美人而不愛江山」聞名全球的溫莎公爵（Duke of Windsor），1936年登基為愛德華八世（King Edward VIII）、即位數月後向美籍名流華里絲·辛普森（Wallis Simpson）求婚，卻因為女方曾離異且前夫仍在世，遭到英國國教會強烈反對。個性強硬的愛德華八世索性宣布退位，將王位「讓給」弟弟艾伯特。

為愛放棄王位的英國愛德華八世（圖左），與妻子辛普森夫人（圖右）訪問南斯拉夫聯邦。（圖/ National Media Museum）

退位後的愛德華八世改封溫莎公爵，與二度離異的辛普森夫人完婚，兩人於二戰期間經常來往納粹德國（Nazi Germany）的舉動，曾一度讓邱吉爾（Sir Winston Spencer-Churchill）和英國政府傷透腦筋，戰後兩人長居法國終老。

(中時電子報)