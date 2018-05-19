真奶、假奶怎麼分？潔哥傳授私房6招 這招最愛用！

真奶、假奶怎麼分？潔哥傳授私房6招 這招最愛用！(翻攝自《潔哥/李秉潔》FB)

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中時電子報
(翻攝自《潔哥/李秉潔》FB)

近日鬧得沸沸揚揚的部落客「無敵小恩恩」妻子Annie，在日本有馬溫泉泡裸湯的露點照被瘋傳，有人欣賞這對夫妻坦率的態度，但有些網友卻嫌這對奶又大又垂有夠醜，今知名網紅「潔哥」李秉潔在FB發文，狠酸那些不是貨的傢伙們！「奶奶會垂是自然現象好不！」同時也分享了6招分辨「真假奶」的方法，但最常用的還是直接抓抓看就知道！

潔哥開示，新聞一出來就有人問她真假奶怎麼分辨，但不管是真是假它們都是奶，甚至有些女生因為隆胸後讓自己變得更有信心也是好事，只是討厭那些鍵盤酸民而已。「不過既然有人問了我就來回一下怎麼分辨，如果是抽脂補奶的我會覺得這還是算真奶，但一般放果凍矽膠的奶通常有幾個特色：

1.胸部很大可是事業線很寬。

2.躺下來奶奶直挺挺朝天。

3.跑起來沒有自然的晃動感。

4.胸上緣在沒擠的時候有兩條弧線。

5.假奶晚上用手機照燈會發光，但這一點好像有爭議。」

發光奶來源( 翻攝自FB)

最後，還有一招辨別術是潔哥最常用的！就是「直接抓」，但在摸之前還是要有禮貌地先詢問過，不過這一招要沒小雞雞的比較不會被抓去關。對此，網友們笑說，「直接抓，那就是人帥真好，人醜性騷擾囉！」、「潔哥抓過的奶比我吃過的米還多~」、「其實謎片看多了，健康教育考及格，都能分辨，但還有個分辨重點⋯要先交過女友」、「我用了潔哥最後一招確認，現在在警察局...有人能來保我嗎QQ」。

(中時電子報)

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