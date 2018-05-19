NBA》騎士球員怒罵小偷 安吉回應有夠酸！

面對騎士球員謾罵，塞爾提克總管安吉回應有夠酸。(美聯社)

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中時電子報

聽到某位騎士球員怒罵自己是小偷，在去年8月塞爾提克與騎士交易中偷到厄文，塞爾提克總管安吉回應有夠「酸」，除了強調那筆交易當時很公平，「不管是當時或現在，我們都很喜歡這筆交易，更期望對兩隊都能奏效！」

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安吉在2017年8月，用艾塞亞湯瑪斯、克勞德與來自籃網的2018年首輪籤，跟騎士換來厄文，諷刺的是，湯瑪斯與克勞德都在騎士水土不服，且於今年2月被騎士分別交易到湖人與爵士，首輪籤也僅抽到今年選秀第8順位。

乍看之下，騎士確實虧大了，不過安吉如此分析，「首先，時間會說明一切，給騎士的首輪籤，原本有機會變成狀元籤，最後是第8順位，但誰知道呢？或許騎士能在第8順位得到1名優秀新秀。」話中暗示騎士籤運太差。

「騎士把湯瑪斯與克勞德換成其他拼圖，包含克拉克生、胡德、小蘭斯等人，時間會說明這筆交易的一切，」安吉說，「別忘記當時大家批評我們放棄太多東西，事實也是如此，我們何嘗不喜歡湯瑪斯、克勞德與首輪籤呢？」

老實講，安吉的這番回應，擺明是得了便宜還賣乖，別忘了塞爾提克在少了厄文、海沃德後，仍能一路闖進東區冠軍賽，更在東決暫以2比0領先騎士，接下來就看騎士與詹姆斯能否振作，讓安吉把這些「酸話」吞回去！

(中時電子報)

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