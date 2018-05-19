星期人物》網球傳奇胡娜 人生大逆轉 放下球拍畫出神跡

2018年05月19日 09:20 中時電子報 張怡文

約訪心目中傳奇人物胡娜前，腦海中想像的畫面，是她靈活大眼和甜美笑容，曬到黑亮的健康美，曾迷倒不少四五年級的台灣人。但親眼看到胡娜時，嚇了一跳，因為她皮膚白晰且身材瘦高，穿著飄逸的曳地洋裝，看不到一絲年過半百的歲月痕跡，與印象中的胡娜完全不同，但最讓人好奇的，一樣是胡娜的傳奇人生。

7歲開始打網球的胡娜，卻在55歲時優雅地辦了個人油畫展，這已不是她的第一場畫展。她幼年開始打網球後，一路賽場無敵手，連連奪冠，青少年時即出國比賽，不滿20歲選擇留在美國打網球，不滿30歲痛苦退出職業網球賽，不到50卻因一場夢境成了畫家。

美麗的胡娜，在不斷追求自我人生時，卻忽略了愛情，她淡淡地說：「也許這不是我此生的使命」。

年輕時打網球的胡娜，和畫畫的胡娜真的很不一樣。(林勝發攝)

@放棄開三次刀 被迫人生轉折

胡娜19歲那年好不容易歷經逃脫和藏匿後，終於得以留在美國完成她的職業網球選手夢，20歲是她網球生涯顛峰期的開始，曾參加四大公開賽等世界網球選手的最高殿堂，也曾打入世界排名前50，但就在29歲那年，因傷被迫選擇退休。

「不甘心也沒辦法」，胡娜知道網球選手到30歲就算是高齡了，那時她身上累積了數不清的傷，頸部因一場車禍留傷，腰部因為長期激烈打球受傷，膝蓋傷更是網球員的致命處，三處傷讓她每遇大賽常因傷停賽，她冷靜地說：「總不能一直等開完三次大刀，再參加比賽吧！」，當30而立之年就在眼前時，胡娜毅然選擇退出網球職業賽。

痛苦選擇退休時，她從沒想到，竟然會因為一場夢改變人生。

@夢見球拍成畫筆 神蹟讓她重生

小時練芭蕾、打網球，半百後選擇芭蕾當題材。(林勝發攝)

2011年胡娜在台北教球，正準備帶自己培養的青少年球員出國比賽，有天晚上她夢到自己正在參賽，卻覺得自己怎麼用力揮拍，都打不到球，此時卻發現手上的球拍，突然變成了一支很長的畫筆，當時還沒什麼感覺，直到回到出生地重慶時，卻有了想畫畫的強烈慾望，但她自己都懷疑都40多歲了，怎麼可能再重新學畫？

想畫油畫的念頭卻越來越強烈，在無師自通的情況下，胡娜買了顏料畫布，就在拿起畫筆時，感覺有股無形力量，帶著她一直畫下去，那時完全不知道要洗筆才換色，她用一支筆就畫完了一幅長寬160公分的《彩虹天國》作品，更神奇的是，畫作顏色完全沒有濁掉。

她曾想到要找專業老師教畫，沒想到名畫家江明賢看了作品後，對胡娜說：「花開五葉，無師自通」，不需要任何老師，就跟著自己的靈感走；後來胡娜還想去巴黎美術學院學畫，但老師又勸她千萬不要，學了就被束縛了，變匠氣了，再也畫不出自有的靈性。

修長白晰的胡娜，說自己前世是法國人，但卻是不談愛情的法國人。(林勝發攝)

就這樣，胡娜愛畫畫成痴，作畫前必打坐，沒有壓力下完成各式樣的油畫。作畫不到一年，就在台北世博舉辦世界巡迴畫展第一站，也到新加坡和北京等地開展。畫作中最特別的，就是她生命中的七大畫畫老師－包括莫內等世界大師級畫家的肖像，還有2017年開始推出的「法華經」油畫集。

開始畫畫後，有一天她醒來，有個聲音說，胡娜是妳打網球的名字，現在妳是畫家就要有藝術家的名字，胡娜從此後就變成了「明月仙子」。

@前世法國人 卻與愛情無緣

不少人看到胡娜本人，最驚奇的是，胡娜皮膚怎麼這麼白？雖然現在以畫畫為主，但每星期還是打二、三次網球。胡娜一句話回答疑問：「因為我是法國人啊！」，原來胡娜前世是法國人，還是法國畫家，也許少喝了孟婆湯，今生竟然年近50時，拿起畫筆就能完成大作，這不是神蹟是什麼！

只是法國人的浪漫愛情，在胡娜人生中卻看不到，談到愛情，她說自己前30年人生全部投入網球比賽，沒時間多想要不要結婚成家生子，雖然採訪時身邊的友人們透露，有不少男士喜歡娜姐呢！但胡娜還是說，也許這些不是她此生的使命，這一生，她全奉獻在網球和畫畫了。

BOX:胡娜小檔案

別名：明月仙子

1963年生於重慶重慶，現年55歲

1970年7歲即跟隨外祖父溫嶺啟蒙學習網球，16歲獲大陸全國成人組單打、雙打、混合雙打冠軍。獲得亞洲公開賽（香港）成人組單打、雙打、混合雙打冠軍。以及國際青少年組，白宮盃單打、雙打冠軍。

1983年至1992年，參加世界職業巡迴賽，多次參加溫布頓、美國公開賽、澳洲公開賽以及法國公開賽等賽事。最高世界排名進入前50名行列。

1993年任Star Tv 衛視體育台及ESPN 體育台，四大公開賽球評。

1996年定居台灣，在新店成立胡娜網球俱樂部至今。

2000年發掘培育台灣青少年選手，長期栽培原住民小選手至今。

2011年，靈感引領邁進繪畫的世界，成為一位專業畫家。

2012年，台北世博爭艷館，舉辦胡娜油畫世界巡迴展第一站。

2013年，新加坡國際會議中心，舉辦胡娜油畫世界巡迴展第二站。

2014年，北京中信集團國際大廈，舉辦胡娜油畫展。

2017年，台灣藝術博覽會，胡娜《法華經》油畫集世界巡迴首展

2018年，胡娜《法華經》油畫集世界巡迴第二站-中正紀念堂一樓藝廊

(中時電子報)