老公性無能？妻秘錄偷腥夫「100次還那麼硬」大崩潰

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

住在北部地區的一名已婚男子，與其經營的食品店外籍女子有染，被他老婆發現提告二人妨害家庭已被判刑，原本以為這段「孽緣」就此告一段落，誰知已婚男瞞著老婆，繼續與小三「偷來暗去」，回到家將老婆晾在枕邊呼呼大睡，讓結婚已多年未嚐魚水之歡的元配開始起疑，於是偷偷在丈夫車上裝了錄音筆，誰知竟錄到丈夫與小三死灰復燃，還大玩車震，還傳出對方女子嬌嗔「都100下了，還這麼硬」鹹濕對話，讓偷腥男子的太太整個大崩潰。

打從這名偷腥男外遇的事情被提告判刑後，元配妻子以為過去丈夫曾推說自己有性功能障礙，以致夫妻10餘年來無性生活，她想說小三既然已經離開，丈夫「欲振乏力」的原因也該解除，但是沒想到丈夫依舊「性趣缺缺」，沒想到錄音筆內容卻揭露丈夫與小三通姦過程的乾柴烈火式情愛對話，讓她精神飽受折磨，還罹患憂鬱症，憤而提出求償110萬。

本案經高院民事庭審理後，認為偷腥男子及小三在被告妨害家庭判刑後，繼續交往且有不正常男女關係，實屬毫無悔意，因此判2人應賠償元配110萬元。不過事後，小三也反撲，提告元配涉嫌妨害秘密，法院認為元配早已靠DNA鑑定得知丈夫出軌通姦，根本沒有錄音必要，認定該女過度蒐證，已嚴重侵害他人隱私權，因此判處拘役50天，得易科罰金5萬元；全案仍可上訴。

據《ETtoday新聞雲》報導，法院判決有罪後，元配原以為能斬斷姦情，不料2人仍持續交往，甚至進一步同居。所以忍無可忍，在丈夫車上偷放錄音筆，結果發現2人不僅多次車震，還錄到丈夫說：「好久沒搓你妹妹喔」、「硬起來了，等下受不了」、「好久沒有吸你奶」，阮女則回：「搞一百次了」、「好好舒服...」、「弟弟有硬欸」、「我以為你已經不行了」、「還這麼硬…」期間吸吮、交纏聲不絕於耳，氣得她提告求償。

(中時電子報)

錢多事少陪人妻 半套店員大讚「… 琉球漁船海上喋血2印尼漁工互砍1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。