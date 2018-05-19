老公性無能？妻秘錄偷腥夫「100次還那麼硬」大崩潰

2018年05月19日 00:01 中時電子報 吳家詮

住在北部地區的一名已婚男子，與其經營的食品店外籍女子有染，被他老婆發現提告二人妨害家庭已被判刑，原本以為這段「孽緣」就此告一段落，誰知已婚男瞞著老婆，繼續與小三「偷來暗去」，回到家將老婆晾在枕邊呼呼大睡，讓結婚已多年未嚐魚水之歡的元配開始起疑，於是偷偷在丈夫車上裝了錄音筆，誰知竟錄到丈夫與小三死灰復燃，還大玩車震，還傳出對方女子嬌嗔「都100下了，還這麼硬」鹹濕對話，讓偷腥男子的太太整個大崩潰。

打從這名偷腥男外遇的事情被提告判刑後，元配妻子以為過去丈夫曾推說自己有性功能障礙，以致夫妻10餘年來無性生活，她想說小三既然已經離開，丈夫「欲振乏力」的原因也該解除，但是沒想到丈夫依舊「性趣缺缺」，沒想到錄音筆內容卻揭露丈夫與小三通姦過程的乾柴烈火式情愛對話，讓她精神飽受折磨，還罹患憂鬱症，憤而提出求償110萬。

本案經高院民事庭審理後，認為偷腥男子及小三在被告妨害家庭判刑後，繼續交往且有不正常男女關係，實屬毫無悔意，因此判2人應賠償元配110萬元。不過事後，小三也反撲，提告元配涉嫌妨害秘密，法院認為元配早已靠DNA鑑定得知丈夫出軌通姦，根本沒有錄音必要，認定該女過度蒐證，已嚴重侵害他人隱私權，因此判處拘役50天，得易科罰金5萬元；全案仍可上訴。

據《ETtoday新聞雲》報導，法院判決有罪後，元配原以為能斬斷姦情，不料2人仍持續交往，甚至進一步同居。所以忍無可忍，在丈夫車上偷放錄音筆，結果發現2人不僅多次車震，還錄到丈夫說：「好久沒搓你妹妹喔」、「硬起來了，等下受不了」、「好久沒有吸你奶」，阮女則回：「搞一百次了」、「好好舒服...」、「弟弟有硬欸」、「我以為你已經不行了」、「還這麼硬…」期間吸吮、交纏聲不絕於耳，氣得她提告求償。

(中時電子報)