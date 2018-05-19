星期人物》19歲的痛苦抉擇 胡娜：逃脫為了世界球后夢

2018年05月19日 12:47 中時電子報 張怡文

中國大陸重慶出生長大的胡娜，是標準的川娃兒，從小皮膚就白裡透紅，七歲起受到外祖父的啟蒙開始打網球，先在全中國南征北討所向無敵，青少年就開始代表中國參加世界賽，但台灣人的記憶中，胡娜不只是網球界的東方漂亮寶貝，在當年更是為了自由付出不小代價的傳奇人物。

胡娜說人生最大轉折點是1982年7月，她代表中國隊到舊金山打女子聯邦盃團體賽，那時她19歲，只是一般人從高中升大一新鮮人的年齡，但她不想再一直壓抑著追求人生夢想的渴望，無奈下選擇一條艱辛路～就是逃脫計劃，有一天晚上，她等同隊室友睡著後，只帶著一個冰桶，就逃脫了。

胡娜人生從此大不同。

少女胡娜和爸媽合照。(胡娜提供)

@19歲的痛苦抉擇 逃脫為了世界球后夢

胡娜在自傳中寫道，當年逃脫中國球隊的事件，引發極大的國際風波。但逃脫後一切困難才開始，在獨自承受等待居留證的八個月，她沒有合法的身份，不能在公開場所露面，否則被移民局發現會遭遣返，不能比賽、不能出門，心情悶到只能狂吃冰淇淋和零食解悶，短期內竟胖了十公斤。

就在20歲前夕，胡娜終於如願開始職業網球生涯，她形容自己像是關在籠子很久的小鳥，等不及要展翅高飛。但休息太久體重過重，她一直強迫自己加重訓練，甚至每天晚上打赤腳在沙灘上奔跑，在成為職業網球選手這段歲月中，胡娜的優異表現加上貴人相助，頓時成為國際網壇上極受矚目的新秀，一度衝至世界排行前35強。

年輕時打網球，胡娜把白晰皮膚曬成黑炭色。(胡娜提供)

@運動世家給她力量 爸媽、外公終與胡娜異國相見

19歲的抉擇，不只逃脫國家球隊，更是暫時斷了回家的路，胡娜和爸媽整整分開了八年才在美國相見，望穿秋水的胡娜，也才終於再見到外祖父，運動世家的家人們，給胡娜帶來滿滿的愛。但是職業球員生涯壓力非常大，再加上不間斷的訓練和越來越嚴重的傷痛，讓胡娜走入人生最低潮。

看似風光的美國職業網球生涯，讓她得以和偶像世界球后娜拉提諾娃和球王艾柏格，有近身接觸和一起參加活動的經驗，也踏上她夢想的網球四大賽，但是全身大小傷勢，卻讓她網球生涯連連受挫。

看過無數名醫都說這樣的傷勢必定要開刀，只有經過開刀和復健期後，才有機會打得更好，否則頸部、腰部和膝蓋的傷，讓她沒有辦法繼續職業網球生涯。這時胡娜已經29歲，考量如果動完3個大手術再加上療養，至少要暫離網壇2到3年，面對這樣的現實，她無奈選擇離開職業球壇。

當職業球員時，胡娜見到自己的偶像球后娜拉提洛娃。(胡娜提供)

@定居台灣培養新生代球星 追尋藝術夢境

胡娜退出職業球壇，開始當教練和球評，但她希望不是只靠教球過日子，她有理想和絕佳經驗可以傳承，希望培養更多有潛力的年輕選手挑戰國際比賽。

在新店河畔的胡娜網球場上，她訓練可愛的原住民小球員，從球技到生活她都照顧；除了教球培訓外，50歲前的她找到了人生第二個生涯，畫出了自己的新人生，也畫出一段難以解釋的神蹟。

胡娜在自己開設的網球俱樂部球場上，培養不少小小球員。(胡娜提供)

在胡娜畫展上，一次展出數十幅大小畫作，每幅都有各自的生命故事，難怪胡娜會和記者說：「我現在真的可以確定，除了網球外，畫畫也是老天派我在此生的重要使命」。

(中時電子報)