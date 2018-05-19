直播》德州高中發生槍擊8人死 兇嫌已被捕

2018年05月19日 00:13 中時電子報 何宜玲

Shooting incident reported at Santa Fe High School in Galveston County. We have @HCSOTexas units enroute to assist. Large police presence, please avoid the area. #hounews #lesm — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 18, 2018

美國德州聖塔菲高中(Santa Fe)今日早上校內發生槍擊案，一名槍手在校園內開槍射擊，造成至少8人死亡。

該高中學生說，今天早上7:30-45左右，有一名持槍槍手走進美術教室開始掃射。造成8-10人中彈身亡，死者大部分都是學生。但是，正確的死亡人數有待官方數據證實。

美國警方荷槍實彈趕抵發生槍響的高中校園內。(圖/美聯社)

焦急等待的父母露出不安神情，只能不斷祈禱。(圖/美聯社)

根據《商業內幕》(Business Insider)報導，該名肇事嫌犯已經遭到警方逮補。此外，警方還拘留另一名可疑嫌犯。

現場學生說，總共聽到至少傳出16、17聲槍響。

根據目擊者指出，現場有數十人受傷，但並不清楚確切到底有多少人。

正確的死亡人數仍待官方進一步確認。

(中時電子報)