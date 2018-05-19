裸身仕女圖畫家本尊現身日月潭一圓15年的畫夢

2018年05月19日 01:35 工商 曾麗芳

15年前，日月潭涵碧樓在上海畫展買進大陸後現代抽象畫藝術家龐永傑的10幅「裸身仕女圖」。如今隨著龐永傑在大陸藝術界打響名號，他的畫作身價不凡，連帶使得涵碧樓的「裸身仕女圖」跟著水漲船高！龐永傑近日下榻涵碧樓並舉辦短期畫展，吸引不少粉絲追捧。

龐永傑在涵碧樓辦「生活有愛」個人畫展，展出作品包括紙本水墨、油畫及限量版畫。他也利用度假時光，在涵碧樓的鏡面水池，對著湖畔與層巒聳翠的線條景致即興作畫，有興趣的人也可以事先預約，19日當天下午兩點半到五點，可到現場與龐永傑一起在湖光美景前作畫，學習並感受大師的灑脫。

龐永傑以慵懶的線條和溫柔的色彩畫出一幅幅性感、圓潤、半虛半實的女性裸身畫作，近乎抽象卻又寓意自然灑脫的藝術創作，無不讓人聯想到盛唐時期，那擺脫傳統束縛的美人，為涵碧樓帶來一場震撼的「視覺饗宴」，成功的療愈旅人疲憊的身心靈，回歸自然、純淨。

首度到涵碧樓的他，站在自己的畫作之前，靜靜的回想當初做這幅畫的情境；準備要入住涵碧樓的客人得知他就是了觀賞多年裸女畫作的畫家本尊，更覺得榮幸，搶著要跟他合照。

涵碧樓指出，龐永傑從不重複自己，年輕時不喜歡拘泥傳統，於是走西畫，以簡約線條與色塊，成功表現仕女的慵懶、放鬆的感覺。他在德、荷、比、紐約、東京、台北等地辦畫展，得到畫界肯定，但隨著年紀與心境轉變，禪風更加內斂，以宗教的修為融入畫面，但仍維持極簡線條表現，與涵碧樓講求的極簡風，不期而同。

龐永傑說，看到日月潭水景美色當前，山巒層迭，線上與線之間交錯出不同層次的美，讓他當下湧現許多心境感受，直覺在這樣的景致當前作畫，不僅可以體現日月潭的靈氣與幻化，更是心靈靜致的最佳表現。

(工商 )