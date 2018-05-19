北市長選戰民進黨只徵召不辦初選 胡幼偉驚爆原因

2018年05月19日 03:37 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

民進黨徵召自己人出戰台北市長，但為何不辦黨內初選，而要搞徵召呢？曾任政院發言人的文化大學新聞系主任胡幼偉驚爆說，民進黨也許尚未完全放棄遊說柯P加入民進黨，讓他再接受徵召，代表民進黨參選北市。

胡幼偉在臉書指出，這還得要看國民黨的丁守中在未來幾個月的聲勢變化，若丁守中愈來愈旺，蔡、柯最後關頭還是合作的機會，也會隨之增加。不過，遊說柯入黨，民進黨不會讓柯考慮太久，現在故意由總統府秘書長陳菊放話，暗示不排除被徵召，就是在嚇柯，逼他最後趕快再考慮一下。畢竟，大家會天天問：決定要徵召誰了嗎？這事可不能拖太久。

那民進黨若真要徵召，究竟會找誰？胡幼偉點出，若是找專業綠營政客，這人的實力輩份必然不能太低，否則面子上說不過去；新北市由蘇貞昌出馬，台北市就不能找跟蘇差太遠的咖。民進黨也可能另類思考，找一個條件不差、比柯P更「素人」的新人，以「刺客」策略出馬。

胡幼偉也建議國民黨丁守中，應該要擺出厭惡綠白陣營這一切的算計，拚命強調：是時候該讓一個正常的內行人來當台北市長，好好建設一下台北市了！

網友回應說：「推最後一句」、「民進黨一直這樣吃柯P豆腐，算計不停，難道真以為柯P數學比較差嗎？其實算一算真的分裂了，誰會比較倒楣。」

(中時電子報)