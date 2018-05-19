5月19日三大報頭版要聞

2018年05月19日 07:24 中時電子報 綜合報導

@中國時報

擁有21年歷史的白木屋蛋糕，昨（18）日宣布1周內停工停業。4年前大手筆入主白木屋的景岳生技董事長陳根德表示，白木屋一個月虧1千萬元，累虧近5億元，考量虧損可能擴大，決定先「止血」，未來會持續尋找合作夥伴，若條件技術符合，希望繼續經營品牌。

交通部觀光局公布全台濫墾山坡地經營露營區、觀光農場，各界關切國土遭濫墾問題，調查局動員17個外勤處站近200名調查人員，在全國同步查緝違法經營露營區、非法占用國有或國家公園土地、濫墾山坡地及破壞水土保持案件，鎖定25家業者、宗教團體，搜索業者營業處所8處，並約談71嫌犯到案。

蔡政府執政將屆滿兩周年，亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良表示，依據《憲法》與兩岸關係條例這兩把鑰匙，就沒有「兩個中國」及台獨問題，民進黨政府更非台獨政府。台灣最大麻煩是，很多人不承認現狀，甚至想改變現狀，台獨勢力若權衡利害仍抱持「就是要幹」的態度，台灣首先就會內亂。

兩岸關係走入冷和時代，為了解台灣政府走向，其中被視為大陸對台研究重鎮的廈門大學台研院去年年底新設「民進黨研究中心」，這是大陸對台研究機構獨立開設的首例，廈大台研院以其深厚學術底蘊取得先機，或可側面印證北京益發重視民進黨未來發展，提前布局，加強研究。

@旺報

兩岸關係冰凍，大陸對台全面摸底，延伸領域越來越廣。從去年底廈大台研院首設「民進黨研究中心」，到今年初、兩會後，大陸涉台單位密集與台灣方面接觸，包括安排智庫赴陸參訪、會見藍營縣市首長、與台商頻繁互動等，全面掌握台灣政經學民及地方情勢。

福建「海峽論壇」6月6日將舉行論壇大會，國民黨主席吳敦義指派副主席曾永權、智庫副董事長林中森率領訪問團參加，但曾永權為總統府前祕書長、林中森為海基會前董事長，均有3年管制期，須先向原服務機關申請。有黨政人士說，國民黨已被府方告知，擬駁回曾永權登陸申請，但最後消息仍須由總統府告知，林中森的赴陸申請則在下周二（22日）開會審查。

大陸自主研製的第五代匿蹤戰鬥機殲-20已於近日首次進行海上實戰化軍事訓練。大陸軍事專家王明亮近日接受央視採訪時表示，殲-20是一款集「尖刀」和「指揮員」於一體的戰機，「未來必然會派赴台灣巡航」。

灣在中美兩大強權之間扮演的角色為何？台北商業大學副校長劉瀚宇18日引述美國政治學者米爾斯海默的「攻勢型現實主義」指出，美國可能利用台灣「最終承擔直接責任者」以制止大陸威脅。他表示，美國明知《國防授權法》、《台灣旅行法》挑動大陸神經，同意輸出潛艇關鍵零組件技術，都可能觸犯中共《反分裂法》，台灣要當美國的前衛部隊，當「卸責者」嗎？

@工商時報

高溫來襲，尖峰用電昨（18）日創歷年5月新高，缺電限電拉警報，包括台塑、統一超等15檔節能、消暑、缺電等題材股，將成下周市場焦點。第一金投顧董事長陳奕光認為，受惠政策加持的太陽能、離岸風電、汽電共生及食品通路股，可望接棒演出。

天氣轉熱，昨（18）日台北最高溫飆破37度，創下今年台北最高溫，也是台北站設立122年來，5月次高溫紀錄。連日高溫，用電量也連兩日飆高，昨日用電量再度刷新5月份歷史紀錄，尖峰用電破3,500萬瓩，也是歷年5月首見。

率團赴美進行貿易談判的中國國務院副總理劉鶴，當地時間17日在白宮與美國總統川普會面，川普向劉鶴提出，兩國應在能源和製造業加強合作，擴大農產品貿易和市場准入的建議。

國際美元指數高檔盤整，新台幣匯率升貶互見，兌美元昨（18）日終場小跌0.6分，已連續4個交易日貶勢，收在29.912元兌1美元，續創逾一周新低價，周線更已連7貶。然而4月以來日圓跌更兇，使得新台幣兌日圓匯價，睽違逾3個月後又見到3.7日圓價位，讓哈日族鬆了一口氣。

(中時電子報)