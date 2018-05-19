諷刺！玉山登山口歷史原碑 隱身牆角淪落燈桿下

2018年05月19日 08:02 中時 沈揮勝

從側面近看「新高山登山口」原碑，就在民宅屋角。（沈揮勝攝）

玉管處複製原碑安置在水里遊客中心前庭，供民眾憑弔、拍紀念照。（沈揮勝攝）

昔日登玉山，需從南投縣水里鄉出發，登山口在現今頂崁村之台21線與台16線岔路口，日據時代建有「新高山登山口」原碑。但此碑位處私有地，目前只能低調隱身民宅牆角，國人不重視景觀環境，連公部門設置號誌桿都擋在它前面，看起來既不搭調又諷刺。

另方面，玉山國家公園管理處為表示對該原碑的重視，曾評估遷移的可能性，但基於原碑在玉山登山史上的真實地位、尊重歷史，在2002年依其原樣複製一座，安置在水里遊客中心前庭，並恢復原有之木牌標示「新高．阿里山國立公園臺中口」字樣。

玉管處副處長林文和說，早年登玉山也有從阿里上方向進去的，但主要還是從水里。此地海拔僅300多公尺，須再爬升3600多公尺落差，才能攀上玉山峰頂；相較於現今從海拔2600多公尺的塔塔加鞍部開始徒步，以前登玉山挑戰性比現在難太多了！

2013年，水里鄉公所另針對原碑作簡易整修，砌立基座與解說牌，見證玉山以及郡大、巒大、丹大及卓社、卡社的滄桑與歷史。當時也有人建議爭取納為古蹟或歷史建物，但未見進一步動作。

倒是公路總局第二區養護工程處在設置路口號誌燈時，就大剌剌地樹立在「新高山登山口」的正前方！「紅燈、綠燈、倒數計秒」搶眼，但原碑卻逼入死路。從日月潭方向過來，燈桿不偏不倚擋住碑文；不少人感嘆漠視景觀，痛斥「不尊重歷史文化、強姦視覺」。

信義工務段段長張玄政表示，當時工程人員設置這些號誌燈時，可能是囿於私有地、考量地主進出權益，以及民俗、風水等多重因素，才導致號誌桿擋住原碑的現況。將擇期現勘，針對景觀、機能再作評估，看是否能找出兩者兼顧的方法改善。

(中時 )