NBA》勇士輸球很不爽 格林老媽槓上KD

勇士隊卓雷蒙格林(右)和杜蘭特擊掌。(美聯社)

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中時電子報

儘管只是輸了一戰，勇士隊還是有人互指著鼻子在亂罵，這次不是卓雷蒙格林(Draymond Green)，而是格林的媽媽瑪莉巴柏格林(Mary Babers Green)，簡稱MBG。第2戰大敗給火箭，MBG把矛頭指向杜蘭特(Kevin Durant)。

「獨獨獨！」MBG抱怨杜蘭特有夠獨，她同意部分球迷的看法，也就是杜蘭特「只顧著開火」，即使杜蘭特投籃真的很準，但MBG仍然很不爽。

「打贏比賽所需要的不只是投籃！他(KD)把其他隊友晾在一旁，要多傳球啊！傳到進攻時限剩下7秒再投嘛，不要在還剩21秒的時候就急著出手。」同時MBG也認為格林太客氣了，一場只出手5次？「你給我多投籃啊，不然就下場去坐著！」

MBG的高分貝立刻引來KD的球迷圍剿，「格林會投籃？」「妳兒子比妳聰明多了，他沒出手是因為他有自知之明。」「KD出手22次就砍下38分，憑什麼不給他投？」

ESPN鐵嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)在節目上表示：「當一個媽媽說這些話，很大可能是來自於她的兒子。有些人肯定會認為她說的話是從兒子那邊聽來的，大概是格林賽後跟他媽媽說了什麼。當然我不能確定，我也懶得去查。」

MBG聽了之後非常憤怒，她指名史密斯罵道：「我懂籃球，我會看比賽，你說這種話根本是性別歧視！我說的話都是我自己的想法，格林什麼都沒跟我說！」

格林曾經說過，他的大嘴巴遺傳自他的母親，「我媽從小就告訴我，有話直說，不必顧慮別人的感受。」格林確實是這樣的人，他如果不爽就會當面說，才不必透過媽媽傳話，這次的風波很可能只是媽媽自己挑起的。

(中時電子報)

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