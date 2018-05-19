年底九合一 陸學者：民進黨不丟這兩都 國民黨難翻身

2018年05月19日 07:50 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

2014年九合一選舉，22個直轄市、縣市長中，民進黨一舉拿下16席。今年選戰，由於蔡政府執政兩年滿意度滑落，國民黨喊出奪回過半縣市，然而福建省社科院現代台灣研究所研究員郭健青卻指出，民進黨只要不丟掉台北市及台中市，國民黨仍難翻身，難以形成有效的制衡力量。

郭健青日前在廈門大學台灣研究院舉行的「台灣政局走向與兩岸關係」學術研討會上對蔡英文執政兩周年的相關表現及未來狀況進行了分析研判。他認為，蔡英文可以順利完成第一個任期，在兩岸關係上，蔡不會作出任何接受九二共識的改變，相反會對大陸惠台31條措施嚴加防範、採取反制。

談到台灣年底的九合一選舉，郭健青指出，民進黨只要不丟台北市、台中市，國民黨仍難翻身，難以形成有效的制衡力量。

郭健青表示， 2016年總統和立委大選，民進黨全面大勝，在此之前的2014年九合一選舉，民進黨也獲得絕對優勢的勝利。蔡上台後「全面執政、完全執政」，兩年來內外施政完全不受制約，可以按照自己的意志「為所欲為」，強勢遠超過陳水扁第一次執政時期。《不當黨產條例》《促進轉型正義條例》等法案的先後通過，對國民黨窮追猛打。國民黨本身則因結構性的內部矛盾，從一個執政黨滑落到成為一個幾乎毫無制約能力的反對黨，這可以說是蔡執政以來的一個重大「政績」。

郭健青認為，儘管台灣民眾對蔡英文的施政有不滿意，但沒有趕她下台的壓力，情況比陳水扁、馬英九同時期好。

(中時電子報)