別鐵齒！這心臟病非老人病 40歲患者5年暴增3成

2018年05月19日 08:04 中時 倪浩倫

心臟病是國人不分男女、第二大致死的疾病，心臟病其中一項的「急性心肌梗塞」，更是聞之色變、常令人措手不及的疾病。然而，統計顯示，5年來，40~49歲族群、急性心肌梗塞發生率增加超過3成，顯示該疾病已非老人專屬，不少人術後又未穩定服藥，平均僅吃8個月就不吃了（建議為12個月），導致復發率居高不下。

亞太心臟學大學本周末在台灣舉行，我國心臟學會、急診醫學會、介入性心臟血管醫學會等3學會，也於昨日共同發表首部替國人制定的「急性心肌梗塞」新指引。

統計顯示，2009~2013年年，70歲以上的老人，急性心肌梗塞發生率呈現下降，但40~49歲族群，則從每10萬人的76人，增加超過3成、來到99人。台大醫院雲林分院院長黃瑞仁說，急性心肌梗塞過去總被認為是「老人病」，但統計發現有年輕化趨勢，不少青壯族群又常輕忽自身健康，導致高達5成的患者，在「發病當下」之前，都不知道自己心臟出了問題。

台灣介入性心臟血管醫學會理事長殷偉賢說，研究指出，患者在搶回生命後，就算改善生活習慣，包括均衡且清淡飲食、規律運動、作息正常，但對已受傷的心臟來說仍「改善有限」，勢必得透過藥物來避免復發；但他以佔急性心肌梗塞超過一半的「非ST段上升型」為例，患者術後應持續用藥12個月，卻發現患者平均吃8個月就不吃了，提高再次發病、住院的風險。

成大醫院心臟血管科教授李貽恆提醒，高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸都是引發急性心肌梗塞的危險因子，其中，青壯年族群因高血脂而出現急性心肌梗塞者「6年內增加2成」，顯示年輕人對血脂、膽固醇的觀念有待加強。

台灣急診醫學會理事王宗倫說，典型的急性心肌梗塞症狀為「躺在沙發上，胸口被一塊5公斤的重物壓」的壓迫感，或是冒冷汗，但臨床觀察，高達一半患者出現的症狀為「不典型」，尤其像長輩、糖尿病患者，可能因神經病變而失去痛覺，或不太流汗，降低個人病識感及增加醫師的診斷困難度。李貽恆補充，民眾除了應定期健檢，屏除不良生活習慣、控制三高與遠離菸品，一旦心血管出問題，更要遵循醫囑、不可擅自停藥減藥，以免危害自身健康。

(中時 )