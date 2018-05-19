李應元不用下台了？學者批環保署二賤招治空污

環保署長李應元。（資料照片/中央社記者吳家昇攝）

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中時電子報
淡江大學全球政治經濟系主任包正豪今在臉書上po文。翻攝包正豪臉書

台灣空污嚴重，環保署長李應元去年曾說，今年520前，如果PM2.5紅色警戒站日數減量未達104年的20%，他會提辭呈負起政治責任，環保署昨公布最新數值，指空污已改善。換言之，李應元可以不台了。對此，淡江大學全球政治經濟系主任包正豪今在臉書上po文表示，這真的是一個很有「建設性」的施政指南，靠著文青言語，加上不斷下修標準，美麗新世界就在眼前。

環保署昨在記者會上，以全國空氣品質監測站自動監測數據提出分析，指出細懸浮微粒（PM2.5）紅色警戒站次數，執政前831次，執政第1年度為632次，第2年376次，改善分別達23.9%及54.8%，細懸浮微粒已有改善，並說，今年底空品標準也將下修，現在正在召開專家會議、與各界研議中，會參照WHO的標準去修訂。

由於環保署長李應元去年曾說，今年520前，如果PM2.5紅色警戒站日數減量未達104年的20%，他會提辭呈負起政治責任，環保署昨公布最新數值，指空污已改善。李應元可以不台了。

包正豪今在臉書上po文表示，原來對空氣品質的要求是「愈來愈低」，只要把標準持續下修，就可以宣稱防制汙染有成。那我未來的教學成效也可以這樣搞，標準放低，學生分數拉高，表示我教學成效很好。至於學生實際學習（空氣品質），管他去死。

他同時說，這真的是一個很有「建設性」的施政指南，靠著文青言語，加上不斷下修標準，美麗新世界就在眼前。

(中時電子報)

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