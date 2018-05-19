徐佳青稱發展綠能蔡勝馬 慘遭魏國彥拿數據打臉

2018年05月19日 08:37 中時電子報 喻華德

民進黨發言人徐佳青，昨日參加政論節目《少康戰情室》時稱「馬總統努力了什麼，做了八年，綠能發電也只佔1%，我們才上來兩年不到就變成3%了。」前環保署長魏國彥在節目播出後「預告打臉」。

魏國彥在臉書貼文

據《聯合報》報導，魏國彥援引資料分析，105年台電核能發電304億度，燃煤發電833億度；106年，核能發電215億度，比起前一年減少89億度，燃煤發電905億度，比起前一年增加72億度。「還缺的電力並非靠綠能（綠能還少了3.5億度），是靠天然氣發電」。他指出「很清楚了，『廢核就是增火』，沒有別的路。民進黨就一直胡扯。」

對於民進黨無線上崗的綠能發電，魏國彥臉書發文稱「你愛綠能嗎？我也愛！我出生那一年，台電發電量的93.6％都是綠能呢！那是民國42年，總發電量15.6億度。去年台電總發電量是2310億度。」據公開資訊，核一廠一號機是在民國66年11月開始併聯發電。

為了確保公允，魏國彥也查證經濟部能源局的統計月報，民國105年核能發電316億度，燃煤1193億度，天然氣852億度，燃油119.5億度。106年年核能發電224.4億度，燃煤1259億度，天然氣934億度，燃油127億度。

兩年相比，核電少了92億度，火力發電總共增加了157億度。太陽能加上風力發電增加了8.1億度（2.65＋5.6）。他指出「廢核＋經濟成長(民眾不節約用電)＝火力全開」結果造成「空污加重，PM2.5飆高」，「用肺換電」也證明了廢核造成的電力供應缺口靠綠能建設完全來不及補上！

他也以106年5月的資料為例指出，「當時風力發電裝置容量64.9萬瓩（649MW），占全臺裝置容量1.6%，但12天供電占比平均只有0.12%，平均容量因數更只有5%」。用白話的方式比喻，「雇了100個工人，只有5個在做工」。最後他說「夏天來了，無風少雲，天氣燠熱，火力發電就要滿載了，希望不要斷電，請大家盡量節約用電」。

民進黨將綠能無限上綱，問題是綠能是「看天吃飯」的不穩定能源，無法和核能及火力一樣作為24小時持續供電的「基載電力」。天然氣的二氧化碳排放量較少，但核能發電是零碳排。且天然氣的成本較高，適合做「中載電力」，再生能源僅適合作為「尖載電力」。這是能源完全依賴進口的中華民國不會因為政客迎合民粹而改變的事實。

自去年開始，共軍機艦頻繁繞臺，我國98%的能源仰賴進口，在承平時期，夏季天然氣存量僅能維持7天，只要2個颱風連續侵襲就會發生天然氣發電「無氣可用」的問題。去年10月曾發生因天然氣運輸船無法進港，大潭電廠降載的事件，也發生林口電廠的卸煤輪，因為海象不佳，煤輪「哈威輪」纜繩斷裂，緊急駛出外海，並因舵機故障擱淺，這些都已經具體凸顯我國能源供應的脆弱性。

戰時若中共封鎖航道，海軍現有的掃、獵雷艦數量不足，籌建新型水雷反制戰力已因慶富弊案觸礁，當燃煤和天然氣因航道被封鎖無法入臺時，一個月後燃煤用罄就會開始大規模限電，在此情境下唯一能獨挑大樑的核能發電又因民進黨的神主牌而長期遭到污名化，反核團體的「用愛發電」這種「嘴砲」完全無法解決任何問題，倒是廢核政策造成能源缺口，背後存在綠能產業的龐大利益，這恐怕才是民進黨堅持犧牲人民健康也要廢核的原因。

(中時電子報)