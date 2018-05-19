MLB》光芒也懂假先發？老將11年生涯首先發

羅莫生涯走到第11年，將先發初登板對天使。(美聯社)

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中時電子報

羅莫(Sergio Romo)大聯盟生涯至今，共588場出賽全都擔任後援，不過他生涯第11年，準備做全新的嘗試，美媒報導，光芒美國時間周六晚間交手天使，羅莫將扛起先發投手一職，預計可能投1到2局，這樣的調度，不禁讓人聯想到中華職棒中信兄弟的「假性先發」調度。

中信近期大玩假先發，他們會先安排1名投手投1到2局，再把「真先發」推上火線。35歲的羅莫一向都是後援投手，今年出賽18場全都後援，戰績1勝0敗、自責分率4.96；據《ESPN》報導指出，他屆時先發，大概負擔1到2局投球，接著交棒給專司長中繼的亞布洛(Ryan Yarbrough)。

光芒今年季前，就曾說過考慮用4人輪值，第5號先發則用投手車輪戰代替，和假先發的概念頗為類似。總教練凱許(Kevin Cash)解釋，會把羅莫拉上先發，是因為天使的前段棒次，一字排開幾乎都是右打者，羅莫因而成為率先上陣的選擇之一，他也相信亞布洛接手後，能把局數投長。

即便羅莫投的局數不多，紀錄上還是算1場先發紀錄。回顧大聯盟史上，有3名球員也曾在生涯後期迎接首先發，且等待的場數比羅莫還多，分別是前天使球星帕西沃(Troy Percival)638場、前老虎瓊斯(Todd Jones)632場、以及前老虎麥克艾爾洛伊(Chuck McElroy)603場。

光芒今年季前，把陣中多名主力球員出清，又大膽採用4人輪值應付球季；開季是走得有些跌撞，不過他們昨擊敗天使後，拉出一波四連勝，目前戰績20勝22敗、勝率4成76。雖在洋基和紅襪所屬美聯東區，光芒很難排上前段班，但以這樣的陣容，打出這成績已經算是尚可。

(中時電子報)

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