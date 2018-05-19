川普正式提名 前太平洋司令哈里斯為駐韓大使

現役美國海軍上將、前太平洋司令哈里斯。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國有線新聞網（CNN）報導，就在川金會前夕、美國總統川普（Donald Trump）於昨晚正式提名，前美國海軍（US Navy）日裔太平洋司令哈里斯（Admiral Harry Harris）海軍上將為新任駐南韓大使。白宮官方對他的評價甚高，稱讚哈里斯是一名具備「領導力、豐富知識和熟悉地緣政治」的海軍將領，並能貫徹總統的印太戰略計畫（Indo-Pacific region）。

過去擔任太平洋司令的哈里斯，曾多次因強硬言論，讓他成為大陸網友抨擊的目標；但相對之下，日本政府對他就讚譽有加。首相安倍晉三（Shinzo Abe）還在他退役前夕贈勳，感謝他多年堅持固守美日安保體系。

日本首相安倍晉三（圖右）向將卸任的美軍太平洋司令哈里斯（圖左）。（圖/日本首相官邸）

現年61歲的哈里斯，出生於日本橫須賀（Yokosuka），父親是駐日美軍軍士長、母親是日本人，回到美國居住後，隨父親的腳步，考入美國海軍學院（U.S. Naval Academy）就讀，並順利取得機械工程學位畢業。畢業後通過海軍飛行員訓練，負責駕駛P-3獵戶座海上巡邏機（P-3C Orion），長達4,400小時的飛行時間中，有400多個小時是作戰飛行，讓哈里斯因戰功獲得眾多勳章且升職快速。他不僅戰功彪炳，更前往哈佛、喬治城和牛津等名校進修，專攻東亞議題研究。

哈里斯於2009年被任命為美國海軍第六艦隊司令，4年後調任為太平洋艦隊司令，並在司令官任內被晉升為四星上將，成為美軍當前最高階級的亞裔指揮官，也是第一位升上上將軍階的P-3「獵戶座」海上巡邏機（P-3 Orion）飛行員。屬於強硬派的哈里斯，於太平洋司令任內，多次因南海議題和中國大陸產生衝撞，也成為大陸網友與媒體抨擊的主要對象之一。

在之前消息傳出後，南韓就對這位新任準大使表達歡迎之意，美國此番人事異動，不僅變更大使人選，據傳連駐韓美軍（USFK）司令官都將有所變動，美媒普遍預測，哈里斯的人事任命案在參議院將不會被阻擋，可望順利過關。

(中時電子報)

文章來源：Trump plans to nominate Pacific Command's Harry Harris as ambassador to South Korea

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