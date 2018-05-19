勞作課造舟 學生下水慶落成

2018年05月19日 08:58 中時 黃力勉

學生們化身為水手，為自己及船下水。（黃力勉攝）

學生們化身為水手，下水開心試航。（黃力勉攝）

學生們化身為水手，順利完成試航。（黃力勉攝）

台東市新生國小六年級美術班一整學年的勞作課是一同造舟，歷經一年的蘊釀，屬於蒙皮舟的船在18日舉辦下水儀式。指導老師劉鎧瑋表示，課堂上做的是勞作，但下水航行就成了一艘船，學生的生活與船將能產生密切連結。

蒙皮舟由學生們利用木材、布及樹脂等材料以純手工組合而成，船身歷經3次上樹脂才完全防水，美班學生當然發揮所長，在船身及船槳上各自發揮巧思彩繪，繽紛的船體都留下學生的創作，3艘完成的蒙皮舟每艘都能承載4人。

下水典禮在活水湖舉辦，穿著救生衣的「水手們」在平台上鼓足勇氣後躺下水，適應水性後，緊接著就搭上自己親手做的船試划，不過4人操控的船顯然需要更多默契，船常控制不住撞上岸邊，現場歡笑聲不斷。

學生張書禎表示，造舟過程面對很多困難，船上樹脂後未全乾就被風吹落，導致船身破洞，當時大家都很喪氣，不過老師指導教大家用布在把破洞補上，完成修復的挑戰，能順利航行非常開心。

新生國小校長張瑞群說，勞作課程親手做出一艘船是學校的新嘗試，學生回顧學涯，造舟一定會留下深刻印象。

劉鎧瑋強調，台灣四周都是海洋，不只是蒙皮舟下水，也是學生自己的下水典禮，親近水域也能親近台灣。

(中時 )