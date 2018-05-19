白木屋停業就像「投資」 前財經記者揭賺錢必知啟示

2018年05月19日 09:05 中時電子報 簡怡欣

景岳生技旗下知名蛋糕店，民國86年成立的白木屋食品，18日下午宣告將停業停工。圖為白木屋高雄中正店一景。中央社記者董俊志攝 107年5月18日

有21年歷史的白木屋，曾是台灣連鎖高價蛋糕的代名詞，但如今卻宣布吹熄燈號。對此，前財經記者、出書作家的部落客黃大米指出，公司為何關門大吉，檯面上的原因是否是主因已經不可考，不過，這件事卻顯示，再大、再有知名度的公司，內部都有你不知道的危機，更是投資者必知的啟示。

「眼看他起高樓，眼看他樓塌了」她說，曾經採訪過白木屋桃園觀光工廠，當時環境明亮整潔、工廠人員親切待客、蛋糕一個個都像是複製貼上圓圓滿滿，「光是看就充滿歡樂，不論是過生日、慶祝母親節、父親節，蛋糕一放上桌，今天就變得特別起來，蠟燭一點上，所有的心願都能心想事成。」

對於本土烘焙老字號白木屋歇業，黃大米表示，這次事件提醒大眾，再大、再有知名度的公司，內部都有外界不知道的危機。

她指出，「公司的知名度是可以花錢打廣告營造出來的」，奉勸投資者千萬不要因為標的物有知名度、產品得獎、名人代言，或者董事長跟一堆人合照，就代表可靠跟穩妥，有名不代表有腦、也不代表有品德。

她提醒，進行投資時，要把上述虛無飄渺的東西去除，降低投資風險，畢竟現況大環境不好，投資宜三思，多存錢就握有多跟命運抗衡的籌碼。

(中時電子報)