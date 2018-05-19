白木屋停業就像「投資」 前財經記者揭賺錢必知啟示

圖為白木屋蛋糕觀光工廠的DIY課程。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
景岳生技旗下知名蛋糕店，民國86年成立的白木屋食品，18日下午宣告將停業停工。圖為白木屋高雄中正店一景。中央社記者董俊志攝　107年5月18日

有21年歷史的白木屋，曾是台灣連鎖高價蛋糕的代名詞，但如今卻宣布吹熄燈號。對此，前財經記者、出書作家的部落客黃大米指出，公司為何關門大吉，檯面上的原因是否是主因已經不可考，不過，這件事卻顯示，再大、再有知名度的公司，內部都有你不知道的危機，更是投資者必知的啟示。

「眼看他起高樓，眼看他樓塌了」她說，曾經採訪過白木屋桃園觀光工廠，當時環境明亮整潔、工廠人員親切待客、蛋糕一個個都像是複製貼上圓圓滿滿，「光是看就充滿歡樂，不論是過生日、慶祝母親節、父親節，蛋糕一放上桌，今天就變得特別起來，蠟燭一點上，所有的心願都能心想事成。」

對於本土烘焙老字號白木屋歇業，黃大米表示，這次事件提醒大眾，再大、再有知名度的公司，內部都有外界不知道的危機。

她指出，「公司的知名度是可以花錢打廣告營造出來的」，奉勸投資者千萬不要因為標的物有知名度、產品得獎、名人代言，或者董事長跟一堆人合照，就代表可靠跟穩妥，有名不代表有腦、也不代表有品德。

她提醒，進行投資時，要把上述虛無飄渺的東西去除，降低投資風險，畢竟現況大環境不好，投資宜三思，多存錢就握有多跟命運抗衡的籌碼。

(中時電子報)

白木屋全面停業 這兩大主因是最後稻草
白木屋結束營業 高餐大教授這麼看
慘虧5億 白木屋閃電停業

勞作課造舟 學生下水慶落成 成功者都有的4大特質 快檢視你有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。