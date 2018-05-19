成功者都有的4大特質 快檢視你有嗎？

成功人士都有擁有的4項特質你有嗎？(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

每個人多少都會希望自己在某些領域或某些事情上獲得成就，但其實從一些小細節上就能看出來這個人是否能成為一個成功人士。

根據ETFashion報導，以下這4大特質是成功者擁有的，快來檢視看看你有沒有。

一、交友圈廣闊

在家靠父母，出外靠朋友這句話還是有點它的道理。若是能多認識各行各業的朋友，不要侷限自己的交友圈，朋友不只是一起吃喝玩樂，在其他時候也是能夠在你有難時拉你一把，如果把自己培養成一個愛交際的人，帶著這樣的特質進入職場也會有幫助的，因為每個社交場合掌握發話權者多是成功者。

二、勇敢走出舒適圈

成功者都會不斷的嘗試新的領域，請試著拋開這些既定的包袱，做一些你想不到的事情吧，趁著年輕多去走走，試著接受你本來會拒絕的事情，那怕走錯了，或許也會有意外收穫。

三、面對未知的冷靜

許多人在面臨到未知的事物時，多半都會有慌張或害怕的表現，但真正重要的是處理問題時千萬不要把情緒帶進工作中，切記事情還沒結束，任何情況都有可能。沉著冷靜永遠是上策，就像職場中的成功者一樣，把大多數的時間留給傾聽和思考，那怕有在多話也要思考後再發言。

四、肯吃苦累積經驗

在職場中經驗是一件非常重要的是，若是大家都還年輕、經驗不豐富，但一定要肯吃苦，若是在年輕時就選擇了安逸，那恐怕距離成功就越來越遙遠了。

(中時電子報)

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