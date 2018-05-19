自己打致勝轟！巨人王牌開轟兼好投奪勝

2018年05月19日 09:19 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平「二刀流」在美國造成轟動，讀賣巨人王牌菅野智之不是這樣的角色，不過他昨先發出戰橫濱DeNA，在攻守兩端都做出貢獻，不僅繳6局失3分優質先發，更轟出生涯首發、左右戰局的致勝轟，助球隊6比3贏球。

菅野昨先發登板，前5局挨了2發全壘打，使得5上結束，兩隊戰成3比3平手。不可思議的是，生涯走到第8年、從未開轟過的菅野，5下一上場，就逮中橫濱先發石田健大的內角滑球，轟出左外野陽春炮，菅野說，「那時只是球來就打，知道會飛越外野手頭頂，但沒想到會飛出去。」

菅野擊出全壘打，讓東京巨蛋巨人迷們歡聲雷動，菅野更是心情大好，滿臉笑容的繞場一周，回壘得到超前分。生涯累積382轟、身為菅野舅舅的原辰德，剛好這場擔任球評，看到菅野開轟，也不吝於誇獎姪子，「他體內多少有點我的DNA，打得很好。」

菅野昨天打擊可厲害了，連同這發全壘打，單場2打數2安、跑回2分，是巨人唯一單場2安的打者。菅野開轟替自己打回致勝分，是自2004年工藤公康後，首名打出致勝轟的投手；前一個轟全壘打的投手，是今年拚回大聯盟的前巨人洋投麥可拉斯(Mile Mikolas)。

菅野隨後到投手丘上，也回復穩定，沒再讓橫濱越雷池一步，用107球投6局失3分，另有2保送、7三振，雖中止連30局無失分紀錄，仍率領球隊拿下勝利。菅野投打俱佳，不過，他沒因此自滿，「下一場比賽，要以投滿9局為目標。」

菅野去年稱霸中央聯盟，17勝、自責分率1.59、每局被上壘率(WHIP)0.85、6完投、4完封，皆為央聯最佳，斬獲生涯首座澤村賞；本季他先發8場，戰績5勝2敗、自責分率2.18，表現依舊亮眼。巨人靠他領軍，拿到第21場勝利，截至昨天21勝17敗，暫居央聯第二。

(中時電子報)