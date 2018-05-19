小英執政兩年！盡做「這些蠢事」 難怪民調趴在地上

2018年05月19日 09:24 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

總統蔡英文執政將滿兩周年，資深媒體人單厚之指出若時間回推兩年，有誰能想到當初席捲全台、滿口謙卑的總統蔡英文，民調會趴在地上？而行政院長賴清德會因幹話一堆，民調在死亡交叉邊緣徘徊。而更沒人想到民進黨進會跟柯文哲徹底決裂，讓國民黨在北市取得「一線生機」機會。

單厚之於《Yahoo論壇》撰稿表示，在蔡英文領導下的民進黨，跟過去的民進黨截然不同，但把問題搞砸的能力，卻超乎想像。一個「一例一休」，搞到天怒人怨，勞資皆輸。一個非核家園，結果火力全開，國內擁核聲浪高漲。一個同婚釋憲，整個民進黨都退避三舍，絕口不提。

但是鬥爭卻比國民黨更狠，促轉會、黨產會，以「轉型正義」之名，扣上許多機構一頂又一頂「附隨組織」的帽子。但黨產會、促轉會至少還走個「過場」，宜蘭縣政府連這都不需要，直接就把救國團的產權塗銷，將土地登記到縣政府名下。司法院也不遑多讓，原本該是「憲法守護者」的大法官會議，變成了「執政黨護航者」。監察院一個陳師孟，整天敲鑼打鼓要「辦藍不辦綠」。更不用說像「拔管」這種豐功偉業，連李登輝、陳水扁辦不到，即便是兩蔣在世，也不敢用這種姿態對付讀書人。

單厚之嘆「連用吳茂昆這種蠢事都做出來了，這個政府也沒有什麼蠢事做不出來了」。即便國民黨對民進黨已不構成任何威脅，民進黨也會「繼續自殘、不斷秀下限、最後玩死自己」。

(中時電子報)