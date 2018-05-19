總價4百億 美擬向德售6架C-130J系列運輸機

2018年05月19日 09:42 中時電子報 李靖棠

據美國防衛新聞（Defense News）報導，美國國務院（U.S. State Department）日前單方面批准，一筆總價約14億美元（約419億台幣）、向德國空軍（German Air Force）提供包含2款C-130J系列運輸機的訂單：3架C-130J「超級大力士」（C-130J Super Hercules）和3架KC-130J空中加油機（KC-130）。

報導中提到，這筆軍購訂單，將用於駐紮法國北部埃夫勒（Evreux, France）的法德聯合部隊，協助德國空軍強化空中加油、空降任務等多項訓練，其中KC-130J加油機，更能提供法德兩國的戰機、輕型攻擊機和直升機續航的能力。

美軍現役的C-130J「超級大力士」運輸機。（圖/美國空軍）

C-130系列是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最受歡迎的機型之一，上述提及的C-130J「超級大力士」運輸機，擁有4座引擎，需要2名飛行駕駛和1名補給官操作，最大運載量為92名人員/64名空降部隊/2至3輛悍馬車（Humvees），最遠飛行距離約3,400公里，最快時速則可達671公里。而KC-130J空中加油機，則需要4名機組員，最多可攜帶60,000磅油料，或是92名乘客，目前美國空軍、海軍和陸戰隊都有裝備。

本次的合約中還包含多款飛行設備，包含德國要裝載的勞斯萊斯（Rolls Royce）的AE-2100D渦輪螺旋槳引擎，和通訊、導航、夜視多種系統，以及相關的訓練、機械和後勤補給計畫。

(中時電子報)