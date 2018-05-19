總價4百億 美擬向德售6架C-130J系列運輸機

美國陸戰隊麾下現役的KC-130J空中加油機。（圖/美國陸戰隊）

友善列印
中時電子報

據美國防衛新聞（Defense News）報導，美國國務院（U.S. State Department）日前單方面批准，一筆總價約14億美元（約419億台幣）、向德國空軍（German Air Force）提供包含2款C-130J系列運輸機的訂單：3架C-130J「超級大力士」（C-130J Super Hercules）和3架KC-130J空中加油機（KC-130）。

飛行員未保持安全高度 韓F-15K墜機報告出爐
砸下千億 以色列擬升級採購多架F-15I戰機

報導中提到，這筆軍購訂單，將用於駐紮法國北部埃夫勒（Evreux, France）的法德聯合部隊，協助德國空軍強化空中加油、空降任務等多項訓練，其中KC-130J加油機，更能提供法德兩國的戰機、輕型攻擊機和直升機續航的能力。

美軍現役的C-130J「超級大力士」運輸機。（圖/美國空軍）

C-130系列是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最受歡迎的機型之一，上述提及的C-130J「超級大力士」運輸機，擁有4座引擎，需要2名飛行駕駛和1名補給官操作，最大運載量為92名人員/64名空降部隊/2至3輛悍馬車（Humvees），最遠飛行距離約3,400公里，最快時速則可達671公里。而KC-130J空中加油機，則需要4名機組員，最多可攜帶60,000磅油料，或是92名乘客，目前美國空軍、海軍和陸戰隊都有裝備。

本次的合約中還包含多款飛行設備，包含德國要裝載的勞斯萊斯（Rolls Royce）的AE-2100D渦輪螺旋槳引擎，和通訊、導航、夜視多種系統，以及相關的訓練、機械和後勤補給計畫。

(中時電子報)

文章來源：Germany cleared by State Department to spend $1.4 billion on C-130Js

更多精彩新聞請見軍事頻道！
中東亂！美退群＋遷館 伊以衝突… 國防部長：共軍武嚇心戰無效

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。