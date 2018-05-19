培育電競選手 健行科大產業人才基地啟用

健行科大電競產業人才培育基地占地120坪，可做為國際賽事場地。(楊宗灝翻攝)

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產官學研代表包括宏碁公司泛亞營運總部台灣區總經理林佳璋、SEA集團台灣區負責人黃大維、Garena 商務合作負責人陳先倫、J Team戰隊總監沈威廷暨傳說對決冠軍戰隊、中山科學研究院資通所長林高洲等，都齊聚健行科大電競產業人才培育基地，見證發展電競新里程碑。(楊宗灝翻攝)

健行科技大學培育電競選手不遺餘力，號稱全國軟硬體最高規格的培育基地18日啟用，除占地120坪，校方投資超過1700萬，也成為國際級電競賽事優質場地。去年年底的「海峽兩岸大學生電子競技大賽」，就有來自大陸和台灣將近20所大專院校團隊參賽，英雄聯盟總冠軍由地主隊健行科大獲得。

桃園市體育會正式成立電子競技委員會，產官學研代表包括宏碁公司泛亞營運總部台灣區總經理林佳璋、SEA集團台灣區負責人黃大維、Garena 商務合作負責人陳先倫、J Team戰隊總監沈威廷暨傳說對決冠軍戰隊、中山科學研究院資通所長林高洲等，都齊聚健行科大電競產業人才培育基地，見證發展電競新里程碑。

健行科大校長李大偉表示，健行科大電競熊戰隊參與各項國內外電競比賽，成績表現十分亮眼，剛結束的全大運，健行科大電競戰隊獲得個人組爐石戰記冠軍，以及團體組英雄聯盟亞軍，目前也已有2位選手加入電競職業戰隊J Team的行列。

宏碁公司泛亞營運總部台灣區總經理林佳璋表示，健行科大人才培育基地所採用的電競設備是宏碁公司最高規格的機種，未來宏碁將以密切夥伴的方式，全力支持委員會的相關電競活動。SEA集團台灣區負責人黃大維表示，未來會與委員會充分合作，無償授權委員會使用賽事平台，共同推廣電競活動，建構一個優質健康的電競生態，發展為全民參與的產業。

J Team戰隊總監沈威廷認為，目前已有兩位健行科大同學加入陣容，除與校方簽訂合作意向書，未來將提供專業顧問師資、協助規畫專業賽事、電競諮詢服務，達到資源共享目的。中山科學研究院資通所長林高洲也表示，未來將與健行科大在電子競技上做最緊密的結合，建構桃園電競產業完整生態鏈。(楊宗灝)

(中時 )

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