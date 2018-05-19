近半年15家企業名店歇業 網：為何不用愛救經濟

2018年05月19日 10:47 中時電子報 簡怡欣

景岳生技18日宣布，旗下子公司白木屋食品因持續虧損，董事會決議一周內辦理停業，白木屋直營門市員工正在清潔店面。（本報系資料照/張鎧乙攝）

六福皇宮因營收跟不上租金成長速度，日前宣布年底熄燈。（本報系資料照/羅永銘攝）

時代的眼淚！烘焙老字號白木屋驚傳吹熄燈號，閃電消息震撼忠實顧客。回顧近半年時間，累積超過十多家企業名店前後忍痛宣布歇業，低迷的消費景氣掀起網友憂心討論，「市井小民以何為繼？」、「為何不用愛救台灣經濟」。

光是短短這周，繼「誠品大統和平店」13日關燈收攤、「新光三越台北南西店二館」15日熄燈、全台最大的吃到飽自助餐廳「品花苑」16日停止營業，「白木屋」昨（18日）也正式宣布將在月底關廠，遭資遣190名員工面臨失業問題。

近半年宣布歇業企業名店多達十多家，引發網友關注話題討論，雖然有網友認為，「完全競爭市場，為什麼別人賺錢你虧錢？」但也有留言擔憂，「企業名店都撐不下去，市井小民以何為繼？」還有網友說，「要拼經濟，不是只在拼選舉」、「既然可以用愛發電，為何不用愛救台灣經濟呢？」

新光三越南西2館不再續約，將由誠品接手（本報系資料照／新光三越提供）

來自香港的Sasa莎莎美妝董事會決定調整市場結構，3月31日關閉台灣所有21家門市。圖為位於西門町的門市已張貼租約到期的公告。（本報系資料照/張鎧乙攝）

高雄知名餐廳「雅宴招待會館」門口掛上「民進黨不倒 經濟不會好」海報。（擷取自鄭東元臉書）

近半年宣布歇業企業名店：

2017／12

●3C通路賣場「倍適得（BEST）」17家門市全收

2018／3

●台南26年老字號餐廳「大使」3月初歇業，招待過馬英九、陳水扁與連戰等人

●開設10年的「沐夏墾丁會館」永久停業

●「新光三越新竹店」3月30日結束17年的營運

●「莎莎」3月底關閉21店鋪退出台灣

2018／4

●南台灣成立近30年的老字號「A+1精品百貨」5分店暫停營業

●高雄「雅宴招待會館」黯然歇業，並於店門高掛「民進黨不倒 經濟不會好」布條

●美國芝加哥爆米花「Garrett popcorn」全面退出台灣市場

2018／5

●經營19個年頭的「誠品大統和平店」13日關燈收攤

●「新光三越台北南西店二館」15日正式熄燈

●全台最大的吃到飽自助餐廳「品花苑」16日收攤

●歷史有21年的烘焙老字號「白木屋」31日結束營業

●台中港茶餐廳「豐采樓」母親節前夕無預警歇業

預計2018下半年度歇業店家：

●亞洲女廚神陳嵐舒的台中法式餐廳「樂沐」12月歇業

●營運近20年飯店「台北威斯汀六福皇宮」年底熄燈

(中時電子報)