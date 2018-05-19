陸威脅美航空更改台灣稱呼 美參院聯名聲援反北京霸凌

2018年05月19日 11:29 中時 江靜玲

美國聯邦參議院跨黨派議員今天聯名致函美國航空和聯合航空，表達支持美國政府與兩家航空公司一起反對中國大陸政府「長臂」霸凌美國企業，並指出，台灣為民主國家，為美國在印太地區重要夥伴，不僅有白宮之強力支持，也有美國國會的強力支持。

這封由共和黨參議員魯比歐領銜，共8名參院外委會跨黨派參議員簽署發給美國航空和美聯航執行長的信指出，中國民航局致函要求美籍航空公司和其他航空公司在網站上更改對台灣的稱呼，並威脅倘不從，將予懲罰，對此，美國國會已做好準備捍衛美籍企業完整性，不受外國政府企圖運用主權干其內部商業運作和公司網站內容。

信中指出，台灣為民主國家並是美國在印太地區之重要夥伴，大陸政府和中國共產黨藉由霸凌美籍企業和促使外國斷絕與台灣官方關係，邊緣化並孤立台灣。令人遺憾的是，若干家喻戶曉的公司最近也因受到大陸政府不當施壓與威脅而屈服。

參議員們認為，這些事件只會讓大陸政府更變本加厲，他們支持支持白宮指稱大陸政府的行徑為「歐威爾式胡言亂語」。信中告訴美國航空和美聯航執行長應明白台灣不僅有白宮的強力支持，也有美國國會的強力支持。

信中表示，美國國會議員嚴重關切大陸政府伸出的「長臂」，利用外國籍企業盼維持或進入大陸市長，不擇手段施壓企業遵循與北京一致的政治立場。呼籲兩家美國航空公司考量回應各種選項時，應當了解美國政府是跟他們站在一起的，強力反對大陸或任何其他外國政府自行向美國公司下指令，以國家主權之名干預商業運作。

(中時 )