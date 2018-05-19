棄保？孫大千：丁守中做這事 年底北市長選舉才會贏

2018年05月19日 10:36 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

年底台北市長選舉，堪稱史上選情最複雜的一次。國民黨前立委孫大千指出，這會是一場「棄保」與「反棄保」的戰爭；是一場「第三名將被棄保，提前出局」的賽局，丁守中必須全力維持領先的優勢，至少要持續「保第二」，並且向支持者灌輸強烈的「危機意識」，才能保證笑到最後。

民進黨日前決定，台北市長提名政策大逆轉，為避免因禮讓柯文哲可能造成黨內分裂，殃及其他縣市的選票流失，啟動黨內徵召程序。目前已知將角逐市長寶座者，除現任市長柯文哲和民進黨即將自提的「強棒」外，還有國民黨初選勝出的丁守中、宣布退出民進黨自行參選的前台南縣長蘇煥智、台大教授李錫錕…，總人數可能高達六人。

孫大千今天在臉書PO文指出，柯文哲陣營必須成功操作「棄藍保柯」和「棄綠保柯」，通吃「淺藍」和「淺綠」的選票，才能突圍連任。民進黨先前和柯文哲如膠似漆，分手切割太慢，基層支持者對柯看法兩極，分裂投票的情況將非常嚴重。倘若最後推出的候選人實力不足，競選過程中始終排名第三，綠軍選民會自動「棄綠保柯」，以避免國民黨贏回台北市。民進黨唯有先求「搶第二」，才能避免棄保，進而爭取勝選。

孫大千也說，國民黨並非一定能夠在三強鼎立的局面中漁翁得利。一旦進入三強相爭的模式，柯文哲在政治光譜上將大幅向中間靠攏，以裂解藍軍基本盤。丁守中必須全力維持領先的優勢，至少要持續「保第二」，並且向支持者灌輸強烈的「危機意識」，才能保證笑到最後。

(中時電子報)