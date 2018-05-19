城市小姐選美首創網路平台秀魅力　楊捷森打造夢幻之星

歷屈冠軍皇后施又云(左起)、楊筱薇、黃芬、吳語潔、高子涵、劉旭、彭婉婷、陳垣霖、樊智博。(城市小姐選拔協會)

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選美教母張如君(左)與線上主席、北京賽區主席楊捷森共同打造夢幻舞台。(城市小姐選拔協會)

選美活動在網路上也能進行了，透過線上投票就能選出自己心目中的選美皇后！「選美教母」張如君今年決定大膽推動全球首創的網路和選美舞台線上與線下同步進行選美大賽，北京賽區更由曾擔任張信哲與楊宗緯大陸經紀人的楊捷森出任大會主席，選美教母攜手選美線上教父共同打造夢幻舞台。

由張如君一手創立和推動的全球城市小姐（先生）暨全球形象大使選拔大賽今年邁入第十三屆，全球城市小姐You Can專區小米直播全國發佈會以及北京賽區記者會昨天在北京盛大舉行，今年的賽區主席同時也是線上主席楊捷森先生曾擔任張信哲和楊宗緯在大陸地區的經紀人，並舉辦過多場歌手演唱會，親手打造過無數的兩岸知名星星，也曾經與世界小姐和環球小姐選美單位合作網路投票活動，是兩岸知名的「選美線上教父」。

今年楊捷森旗下的「火星數娛」決定在原有的賽程賽制基礎上，結合當下互聯網最流行的傳播方式，打造了「賽事直播+ 」的新模式，線上賽事由火星數娛主辦，小米直播將作為全國線上賽事的指定平台，等於網路線上和實際的選美舞台同步進行大賽，參賽者的競爭更加激烈，而全民參與度也將更擴大。

張如君博士說，推動線上賽事已經是不可擋的趨勢，她原本有點擔心讓參賽者在網路平台上競爭，可能引發只在乎爭取粉絲送禮物的負面效應，但她發現目前網路平台的管理和整頓都有很好的規模，讓參賽者在線上與粉絲互動也是一種學習美學禮儀的方式。

全球城市小姐（先生）暨全球形象大使選拔大賽北京賽區將在七月二十八日舉行，十月十三日舉行大中華總決賽，十月二十七日在濟南舉行世界盃總決賽。

(中時 )

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