溫莎堡前滿滿粉絲 威廉與哈利現身有如搖滾巨星

今晚的新郎哈利王子（圖右）與伴郎威廉王子（圖左）現身溫莎城堡。（圖/路透社）

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中時電子報

據英國太陽報（The Sun）報導，英國王室今天迎來盛大婚禮，一早新郎倌哈利王子（Prince Harry）與哥哥威廉（Prince William）現身婚禮地點- 溫莎城堡（Windsor Castle）前，讓久候多時的粉絲群們興奮不已。兩位親民的王子熱情地向大家揮手，哈利更在途中獲得一隻絨毛熊玩偶，讓他開心地不斷與威廉討論。

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籌備多時的英國王室婚禮，即將在台北時間今晚7點正式揭開序幕，新娘梅根馬克爾（Meghan Markle）昨晚也陪同母親多麗雅（Doria Ragland），入住克里维登酒店（Cliveden House），為婚禮做最後準備。雖然新娘的父親馬克（Mark Markle）因心臟病手術未能出席，王室最終決定，將由哈利的父親、也是梅根未來的公公查爾斯王儲（Prince Charles）牽著她走上紅地毯。

受到大批粉絲歡迎的哈利王子。（圖/路透社）

溫莎當地早早掛上哈利與梅根的眾多海報和圖像。（圖/路透社）

小倆口為了避免爭議，婚禮賓客邀請可說是剃除了諸多政治人物和明星，包含英國首相梅伊（Theresa Mary May）、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和現任的川普（Donald Trump）都未被邀請，目前知道會出席的名流有維多利亞（Victoria Beckham）和貝克漢（David Beckham）夫妻，以及將在婚禮獻唱的巨星艾爾頓強爵士（Sir Elton John）。

準王子妃梅根（圖左）與其母親多麗雅（圖右）。（圖/路透社）

英國警方不敢大意，在溫莎城堡週邊佈下重兵防衛。（圖/美聯社）

王室成員中，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）、菲利普親王（Prince Philip）、查爾斯王儲和卡蜜拉（HRH Camilla）都會出席；哥哥威廉王子將擔任伴郎，剛剛產下第三子女的凱特（Kate Middleton），也將帶著小網紅喬治（Prince George）與夏綠蒂（Princess Charlotte）出席婚禮，並擔任梅根的花童。

被眾多民眾包圍的哈利王子，獲得一隻絨毛熊的玩偶。（圖/美聯社）

哈利梅根婚禮時間表：（時間均為台北時間）

16:30- 18:00 賓客將陸續抵達溫莎城堡

18:20- 19:00 王室成員和新郎新娘，將前往聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）

19:00- 20:00 婚禮開始、哈利梅根將從西側步出禮堂

20:05- 20:30 新婚的哈利與梅根，搭上馬車繞行溫莎市街

(中時電子報)

文章來源：What time is the Royal Wedding? Schedule, TV coverage and route for Prince Harry and Meghan Markle’s big day

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