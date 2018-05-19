英特爾科學獎 協同中學學生顏伯勳以自學方式獲獎

2018年05月19日 10:49 中時 林志成

台灣科學教育館選拔14名學生8件作品參加「2018年美國英特爾國際科技展覽會（ISEF）」，成績今天揭曉，我國有5件作品獲獎，成績最好的是嘉義縣協同中學顏伯勳、李尚融共同獲大會工程學科二等獎，其中顏伯勳更是以自學方式專研喜歡的領域而獲獎。

美國英特爾國際科技展覽會有「科學奧林匹亞」之稱，今年共有81個國家、近1800位學生參賽，經過激烈競爭後，在台灣時間5月18日晚上10時在美國賓州匹茲堡舉行頒獎典禮。

科教館館長陳雪玉表示：我國參加今年英特爾國際科技展覽會的選手，出國前不斷自我精進與學習，在中央研究院院士林榮耀及多位教授的協助及指導下，從研究方法及科學專業內容，到英語口語表達的挑戰、認識國際禮儀等的培訓，使得他們進入國際舞台能更自信的展現自己的作品。

我國這次有五項作品獲獎，包括：一、嘉義縣私立協同中學顏伯勳、李尚融獲大會工程學科二等獎；二、嘉義高中楊承叡、許瀚元、王昱淇獲大會物理學科三等獎；三、北一女張捷嵐、張捷筑雙胞胎姊妹獲大會化學科四等獎；四、北一女邱薏安獲大會生物醫學與健康科學科大會四等獎；五、師大附中王凱、江佶龍獲大會特別獎-美國數學學會榮譽獎。

其中顏伯勳的求學過程並非經過一般校園體制，而是以自學的方式專研喜歡的領域，而他與李尚融合作並獲得大會二等獎，也成為我國近年來首組非典型升學、同校學生代表台灣參賽並獲獎的作品。

顏伯勳和李尚融是以「應用於姿態控制的正六面體式定子球型感應馬達」作品獲獎，他們提出了一種正六面體形式的磁極排列結構，能產生3D的旋轉磁場，並於球型轉子上感應出轉矩，進而帶動馬達旋轉，優化馬達效率。

依據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」規定，由教育部發給獲大會二等獎者新台幣10萬元，經審查後保送大學；三等獎及四等獎者新台幣5萬元，經審查後保送大學。

(中時 )