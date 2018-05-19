柯P哽咽 丁守中：有核心理念就可抗拒各方壓力

丁守中對於柯文哲的哽咽表示，政治人物若心裡有定見、核心理念的話，絕對可以抗拒各方壓力。（陳燕珩攝）

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台北市長柯文哲參與斯文里整宅拆除典禮，因為政治情勢使他致詞時頻頻哽咽，國民黨台北市長參選人丁守中19日表示，相信柯文哲在兩方力量拉距下壓力是很大的，但政治人物若心中有定見、核心理念的話，絕對可以抗拒各方壓力。

國民黨中央委員連勝文對外表示沒有為丁守中站台的計畫，丁守中對此說，他現在也沒有造勢場合，但還是尋求各方支持，也尊重各方意見，強調並非和連家心結未了。

至於會不會主動邀連勝文？丁守中僅回應，他會徵求各方支持，持續拜訪社區、社團領袖尋求各方意見，拚回台北驕傲，各方面的人都會去拜訪也尊重各方意見。

至於與國民黨新北市長參選人侯友宜的「雙城連線」，丁守中說，雙城是共同生活圈，很多政見、主張上必須一起提出，目前黨部和幕僚正積極規畫當中，待議員提名告一段落，會和侯友宜見面提出雙城共同政見。

此外，外界認為民進黨台北市長提名人選是在打假球，丁守中表示，他不排除是打假球，但事情不到最後，不知道會不會假提名真禮讓，他始終保持戒慎恐懼的心面對選舉。

面對柯文哲因政治情勢哽咽，丁守中指出，柯文哲曾說過好幾次不以物喜、不以己悲，他相信柯在兩方力量拉距下壓力是很大的，但政治人物若心裡有定見、核心理念的話，絕對可以抗拒各方壓力。

(中時 )

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