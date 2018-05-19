NBA》比柯瑞還準！詹皇訓練連進20顆三分球

詹姆斯清楚明天登場的東區決賽G3，騎士已無任何輸球空間。(美聯社)

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中時電子報

還記得先前勇士後衛柯瑞在練球時連進18顆三分球的神準手感嗎？這下子換成騎士「小皇帝」詹姆斯表演了，詹皇19日在訓練時，竟然連續投進20顆三分球，甚至在第21次失手同時，怒罵自己，「該死！」可見他有多麼投入訓練。

根據克里夫蘭媒體記者戈伊爾透露，詹姆斯是全隊最後1個離開訓練場館的人，就算訓練早已結束，詹皇仍然留在場上練投三分，似乎對自己的三分手感很不滿意，畢竟他在今年季後賽三分球表現欠佳，命中率僅2成94，連3成都不到。

雖在東區冠軍賽G2當中，詹姆斯的三分手感略有回升，出手11次投進5球，卻沒法改變騎士輸球命運，畢竟就算詹皇最具威脅性的進攻手段，還是切入突破上籃，可是塞爾提克的防守很有針對性，降低不少詹皇在切入時的破壞力。

所以假如詹姆斯可以趕緊找回三分手感，讓塞爾提克不敢放他在三分線外投射，詹皇不僅可以節省體力，還可有效破解塞爾提克對他的防守策略。光是看他連續投進20顆三分球，想必塞爾提克總教練史蒂文斯絕對做出對應之道。

(中時電子報)

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