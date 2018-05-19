中興新村何去何從？產官學界今論壇腦力激盪

2018年05月19日 11:06 中時 沈揮勝

會場現況。（沈揮勝攝）

會場現況。（沈揮勝攝）

開幕引言。（沈揮勝攝）

會場現況。（沈揮勝攝）

各界參與尋求共識。（沈揮勝攝）

各界參與尋求共識。（沈揮勝攝）

中興新村何去何從？科技部、國發會、國立暨南大學與台灣省政府公務人員協會，19日邀請縣府相關部門與在地文化團體，在台灣省政資料館舉辦「中興新村風華再現共識論壇」，期透過腦力激盪，找出讓中興新村再展風華的共同目標與實踐路徑。

論壇由國家發展委員會副主委曾旭正、國立暨南大學副校長江大樹，以及科技部人文與社會科學研究發展司代表、台大社會系教授陳東升共同主持，上午10點起，與產官學界人士針對「中興新村的整體規劃」、「文化景觀與地域發展的共存」、「宿舍群的保存與活化」、「南核心的新可能性」四大議題進行探討。

眾所關心的中興新村「遷都」、「活化」問題，曾旭正表示，去年賴清德接任政院閣揆後，將此任務交給國家發展委員會。現階段國發會正在執行盤點與了解，資料彙整後，再呈政院決定怎麼作。

目前所知，中興新村北、中、南3核心，南核心確定發展科技產業；北核心為行政區辦公廳舍，經清點約有10幢閒置，其他不是過度擁擠（如農糧署、水保局），就是中度或輕度使用，需再審慎規畫如何提高利用率。

至於中核心為宿舍區，傾向於委託民間企業或文創團體規畫經營，期盼10年內能走出自己的路。

(中時 )