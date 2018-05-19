中共文攻武嚇 嚴德發：幾乎沒有效果

2018年05月19日 11:03 中時 鄭舲

淡江大學國際事務與戰略研究所今舉辦「第14屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」，國防部長嚴德發應邀進行開幕演講。嚴德發表示，近來中共文攻武嚇、宣傳戰和心戰不停，但他認為「幾乎沒有效果」，台灣人民不會接受。台灣雖面臨安全情勢變化與挑戰，但只要堅守自由民主開放的核心價值，在擁有島鏈重要戰略地位情況下，相信能克服威脅。

嚴德發表示，當前面臨的安全戰略環境、國際權力結構、區域問題及兩岸關係，隨時都有變化，因此這些挑戰也都相當嚴峻。近來朝鮮半島的情勢變化，恐牽動、影響台海安全情勢。南海方面，中共也積極填海造島、部署導彈，推動島礁軍事化，顯示中共在南海的野心，造成區域威脅升高。

嚴德發說，中共在政治、經濟、外交層面的部署也形成挑戰，包括習近平強人政治成形、對台31項政策、軍事改革等，持續對台軟硬兼施。但他認為，我國要掌握正確方向，台灣有島鏈重要戰略價值地位，以及自由民主開放的核心價值，只要堅守自由民主開放價值，發揮在這塊區域的核心戰略價值與地位，獲得區域國家認同，進而落實國防戰略規劃，建立我們的戰力，這些威脅跟挑戰一定能克服。

嚴德發強調，國防部對於空防、海防、地面防衛都有信心，相關應處都有規劃。面對區域情勢變化嚴峻挑戰，國軍要快速提升戰力、軟硬實力，因此在戰略規劃體系上，不與中共做軍備競賽，「以小搏大」不對稱作戰；持續推動募兵制訓練志願役專長；同時強化戰備訓練、提升國防自主，並塑造國軍優質形象，向社會展現國軍保國衛民、守護家園的作為。

(中時 )