墜地重傷傘兵秦良丰 昏迷指數維持11分

2018年05月19日 11:09 中時 王文吉

陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰跳傘時墜地重傷，送往梧棲童綜合醫院急救，昏迷指數從第1天最低的3分，當天進步到7分，18日恢復至11分，目前仍維持11分。院方表示，傷者生命跡象穩定，高位頸椎脊髓損傷的部分，在用藥治療後，四肢的感覺和運動功能今天有呈現持續進步改善中。

陸軍傘兵秦良丰17日清晨跳傘從高空墜落，現場急救後，仍無生命徵象，經軍方地面醫療小組緊急建立呼吸道、實施CPR，判斷有張力性氣胸立即插針減壓，於6時45分送至童綜合醫院急診室急救，當時為到院前心肺停止現象。

院方表示，經過一系列急救、檢查與處置，秦姓傷患從同時有三大凶險休克急症（張力性氣胸、出血性休克、神經性休克）的危急狀況下逐漸改善，原有的顱內出血、左側氣胸血胸、脾臟出血、左側臀部大腿急性動脈出血，經動脈栓塞治療都已止血，現沒有急性出血的現象，生命徵象趨於穩定。

陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰跳傘時墜地重傷，昏迷指數從第1天最低的3分，當天進步到7分，18日恢復至11分，目前仍維持11分。

童綜合醫院持續集結神經外科、胸腔外科、一般外科、泌尿外科、放射科、重症專科等各專科陣容在加護病房全力照護。秦姓傷患昏迷指數從第1天急救成功後最低的3分，當天在加護病房進步到7分，18日恢復至11分。

院方表示，醫師上午前往加護病房測試秦姓傷患的眼睛和身體對刺激反應，目前仍維持11分，而高位頸椎脊髓損傷的部分，在用藥治療後，四肢的感覺和運動功能今天有呈現持續進步改善中。

(中時 )