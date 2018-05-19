NBA》槍擊案近在咫尺 火箭保羅心痛

2018年05月19日 11:03 中時電子報 盧品青

美國校園又見槍擊事件，17歲的帕戈爾齊斯(Dimitrios Pagourtzis)持槍在德州聖塔菲高中殺害至少10人。這個學生是美式足球校隊的防守絆鋒，據隊友所說，即使他球技不出色，但他平常努力訓練，並無異狀。

火箭隊控衛保羅(Chris Paul)19日在記者會上提起槍擊案非常痛心，「碰到聖塔菲這種事情之後，季後賽只能說是小事。」保羅去年從洛杉磯快艇轉隊到休士頓火箭，案發地點距離休士頓僅有45分鐘車程。

保羅說：「最可怕的是我們對此習以為常，大家的反應只是『你看，又來了』。我們得快點想辦法，我不敢想像這種事發生在我小孩身上。」保羅一向是反槍派的支持者，呼籲立法管制槍枝、停止槍枝暴力。

兇嫌帕戈爾齊斯來自希臘移民家庭，他家境不富，僅勉強能支付球具的錢，但父母經常會到比賽現場來看他。行兇當日他帶著一把霰彈槍與左輪手槍，他把人用霰彈槍打倒之後，再上前照著頭部用手槍射殺。

休士頓市長已經提議境內的學校加裝金屬探測器，「學校也應該擁有機場等級的安檢，我們關心旅客的安全，當然更要關心孩子和師生的安全。」

帕戈爾齊斯可能是預謀行兇，最後他聲稱沒勇氣自殺而投降，依照德州法律17歲已經算成年人。然而兇嫌未滿18歲，當地的一位律師相信兇嫌應該不會被判處死刑，如果殺1個人關30年，他將面臨至少300年的徒刑。

(中時電子報)