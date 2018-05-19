一旦開戰 美新型聯合星指揮機立馬會被中俄擊落

2018年05月19日 11:08 中時電子報 楊幼蘭

美國空軍部長葳爾森（Heather Wilson）17日告訴國會議員，萬一美國與中俄爆發衝突，就算是新型「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint Surveillance Target Attack Radar System，Joint STARS，又名「聯合星」）指揮機也很容易被擊落。

據《空軍時報》（Air Force Times）18日報導，她在參議院國防撥款委小組員會（Senate Appropriations subcommittee on defense）的聽證會中說，面對中俄先進戰機，新型「聯合星」指揮機根本無法近身作戰。

「中俄面對空飛彈射程更遠，」葳爾森說，「指揮機開戰第一天就會被擊落。」

她提出一項折衷替代方案，以整合從有人、無人機，還有太空平台蒐集的資訊。不過，這需要再多花數十億美元。

葳爾森指出，問題在於，他們是否能兼顧，既翻新「聯合星」指揮機，又在充滿競爭的環境中建立先進戰鬥管理系統。她表示，雖然美國空軍可以兼顧，不過那得多花70億美元（約2,100億台幣）。

美國空軍在2019年度的預算提案中，想要取消翻新E-8C「聯合星」指揮機的計畫。而原本按照計畫，軍方要採購17架波音707飛機，以取代舊機。

上個月，美國眾院軍事委員會（House Armed Services Committee）空中與地面部隊戰術小組委員會（Tactical Air and Land Forces Subcommittee）在2019年國防授權法案中加入但書，而根據條款內容，如果美國空軍不翻新「聯合星」指揮機，他們日子就會很難過。

為了防止美國空軍取消翻新計畫，但書中指出，除非他們翻新「聯合星」指揮機，否則將針對先進戰鬥管理系統，限制提供50％專案資金。

(中時電子報)