陳菊選北市？網友起底「兩張舊照」掀暴動

2018年05月19日 11:25 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨選對會決定台北市長選舉將採取徵召人選的方式，北市選戰已成為「三腳督」的態勢。總統府祕書長陳菊被媒體點名為民進黨最強人選之一，她本人一句「尊重選對會作出的決定」被外界解謮為「鬆口要選」。不過，若陳菊真的參選下去，恐怕「兩張舊照」將會引發不可想像的「外溢效應」。

有網友在批踢踢貼出兩張陳菊於2006年競選高雄市長的海報，並表示若陳菊真的來選北市長，就不用玩了，因為陳菊「根本無法解釋，為什麼當初要這樣看待台北人」。網友指出，這兩張圖的時空背景跟2006年「倒扁」有關，用意是表明「台北人不挺，我們高雄人挺扁的訊息，但是這種狹隘的地域觀念並不正確」。雖然網友表示，這兩張海報PO上網後，24小時之內很快從網路下架，但這張圖就跟「柯P失言一樣」，PO出去就是PO出去了。

網友留言表示，「她專打負面選戰，這圖不意外」、「笑死，這一張真的會把大菊打崩」、「柯為了兩岸和平說兩岸一家親不可以，陳菊為了自己挺扁，撕裂南北取笑台北人就沒事，好棒的邏輯」、「貼得好，這張真傳神。花媽來選，這張天天上報」。

而有意參選北市長的前副總統呂秀蓮，在昨晚舉辦「街頭運動家邱萬興談黨外那場狂飆的年代」座談會上，秀出幾張與陳菊的合照，感嘆兩人同為美麗島戰友，但如今陳菊卻有可能出馬競選北市長，感嘆政治無情，並表明若陳菊真參選，她將會退選，但是她將會讓陳菊「終身受傷」。

眼看陳菊一句「尊重選對會」的回應，如雪球般越滾越大，總統蔡英文接受媒體採訪趕緊「滅火」表示，陳菊「平常就是這樣講，不覺得有何鬆口參選的問題」。只能說，唯有等民進黨選對會公布台北市長參選人時，才能止息外界紛紛擾擾的耳語。

(中時電子報)