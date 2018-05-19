少林武僧不吃肉 如何練出大肌肉？

素食者吃對食物，照樣可以練出健美肌肉。（達志影像/shutterstock提供）

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吃素的少林武僧，照樣有強健體魄。（中新社資料照）

健美、健身正當道，追求減脂增肌，大量攝取蛋白質是不二法門。然而有人會問，吃素的人怎麼辦？關於這個問題，只要想想看：少林武增不吃肉，他們怎麼練出健美體態？

少林禪醫功夫學院教學院院長、健康教育專家寧莉曾披露少林武僧的食譜：主食3種：饅頭、白米飯和綠豆粥；菜3種：豆腐燉土豆、青椒炒乾豆腐和番茄炒茄子，還有一個綠葉菜湯。

寧莉表示，一般武僧的素食食譜是：主食米、麵、土豆、番薯等澱粉食品；黃豆、黑豆等植物蛋白；富含維生素和纖維的新鮮瓜果、蔬菜以及植物油脂。一餐的食材有10種，主食就達3種，這些食物經過合理搭配，基本能滿足人體的生理需要。

此外，少林武僧因為練功時會出很多汗，大量的鉀也隨著汗流失掉。在少林寺的齋堂，除了每天安排有豆腐、豆漿外，每天中午還有紅豆湯或綠豆湯供應，這是在出汗時補水又補鉀的好方法，少林寺的飲食確實有其科學的養生道理。大量出汗後一定要及時補鉀。

寧莉說，在食物鉀含量排行榜中，紅豆和綠豆都在前五名。我們普通人喝豆湯對防暑降溫有好處，熱性體質的人適合喝綠豆湯，而脾胃虛寒的人可多喝紅豆湯。

此外，一些長期素食者竟然也發生血脂異常、動脈硬化和高血壓等「三高」問題。這又是為什麼？

1.進食量過多。有些素食者總體的進食量比較大，果乾蜜餞、罐頭等也屬於素食，儘管他們不吃肉，但主食過多、甜食甜飲料過量同樣會導致過量攝取。

2.長期缺乏維生素B12。維生素B12是所有營養素當中最特別的一個，它只存在於動物性食物當中，素食中除了蕈菇、海藻類有極微的含量外，幾乎蹤影全無。因此，長期素食者很容易出現維生素B12缺乏。而維生素B12缺乏可能導致「高同半胱胺酸血症(Hyperhomocysteinemia)」，進而引起血管硬化，導致中風、心肌梗塞、肺動脈栓塞和腿部深層靜脈的血栓。

素食者避免維生素B12缺乏的辦法有：

1.每天食用發酵豆製品。比如納豆、豆豉等；

2.進食乳品。如每天攝入500克牛奶，其中的維生素B12可達到成人參考攝入量的80%。

少林寺的齋堂每天提供牛奶，加上一定量的發酵豆製品，因而，有效地預防了維生素B12缺乏。

(中時電子報)

文章來源：少林武僧吃什麼強身健體？

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