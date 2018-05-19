繼德州後 美喬治亞州一高中再傳槍響 釀1死2傷

2018年05月19日 11:20 中時電子報 李靖棠

據美國福斯第八新聞網（Fox 8）報導，繼今日凌晨德州聖塔菲（Santa Fe）傳出10死多傷的校園槍擊慘案後，方才在喬治亞州克萊頓郡（Clayton County, GA）高中亦傳槍響。

One woman dead, another shot, pregnant woman trampled in a parking lot of Mount Zion High School, across the street from a graduation ceremony. Stay with @FOX5Atlanta for more details pic.twitter.com/wn0JjolMxn — Jaclyn Schultz FOX 5 (@jaclynFOX5ATL) 2018年5月19日

當地消防局透露，一間名為「錫安山」的中學（Mount Zion High School），在校內停車場傳出槍響，造成一人死亡、2人輕重傷，目前3人都已送往附近醫院。

當地媒體報導指出，該名死者遺體上發現，有多處槍擊痕跡；兩名傷患分別是大腿被擊中和孕婦被推倒而受傷。讓當地震撼的是，槍擊發生的同時，對街就是高中的畢業典禮。

(中時電子報)