夭壽！養胃竟有6大雷區 你中了幾區

2018年05月19日 11:25 中時電子報 戴安瑋

常聽長輩說少量多餐、喝粥、喝牛奶顧胃，不過，若從「維持胃酸適量」觀點來看，這些觀念並不正確，或者是要符合某些條件才行，如果盲目遵從這些養生之道，有可能適得其反，更傷胃。《聯合元氣網》今列出6大傷胃地雷，分別為少量多餐、喝粥、吃辣椒、喝牛奶、飯後水果及工作優先，呼籲民眾千萬別踩。

少量多餐列為養胃雷區1，北京中醫藥大學教授李志剛指出，吃飯定量可減輕胃的負擔，不必多餐；多餐的結果是每吃一餐胃酸會持續分泌2到3小時，次數一多，胃並未獲得喘息機會；養胃雷區2是喝粥養胃，李志剛指出，粥本身是酸性，與胃酸性質相同；喝粥容易讓胃迅速膨脹，減緩胃的蠕動，不利消化吸收。

養胃雷區3是辣椒傷胃，高醫大附設中和醫院腸胃內科主任吳登強等人研究發現，適度吃辣可抑制幽門螺旋桿菌，但若是吃麻辣火鍋，因伴隨大量油脂，又熱又油對胃部是負擔；養胃雷區4是牛奶護胃，李志剛指出，實驗發現大量喝下牛奶，會讓胃酸分泌量增加30％，空腹喝，胃反而會受傷，尤其牛奶是酸性食物，不能中和胃酸；

養胃雷區5是飯後水果，台大醫院內科部主任吳明賢表示，水果可促進胃消化，但如已吃很飽再硬吃水果，對胃反而有害；養胃雷區6是工作優先，如果有胃酸過多問題，又遇上工作繁忙、一時無法定時定量進餐，往往就先忙工作，耽誤用餐。

元氣網建議，三餐定時定量，不要吃太多，也不要覺得餓；主食裡麵條、饅頭、包子等鹼性麵食更養胃，不是一定喝粥；在胃部健康、沒有潰瘍等症狀前提下， 可適度吃辣；飯後再喝牛奶，早餐牛奶跟醣類食物一起吃；如果已經吃很飽，不要立即吃水果；隨身攜帶鹼性的蘇打餅乾，中和胃酸。只要吃一兩片就好，蘇打餅乾不能取代正餐。

(中時電子報)