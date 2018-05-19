想健康長壽有辦法！ 這5招天天做即可抗老

想要長壽就用這5招。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

老化是每個都會面臨的經過，但現代醫學科技日新月異，都在研究如何讓人類抗老化、更長壽，根據早安健康報導，日本素來被稱為「長壽之國」，他們也做過一項調查，在日本最長壽的職業是「和尚」。日本電視節目也做了一系列有關和尚生活習慣報導，並請來日本首都大學東京健康福祉學部教授竹井仁、東邦大學名譽教授有田秀穗醫學博士等多名專家一起解析。

一、 讀經

早上讀經40分鐘，已有醫學證實對於憂鬱症和睡眠品質有好的影響，也有預防高血壓和糖尿病的效果。讀經能夠使腦內物質血清素分泌，達到讓人放鬆的效果。根據瑪希敦大學研究，讀經也能對心臟病、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、失眠及肥胖等疾病都具有改善效果，另外唱歌也有助於血清素分泌。

二、打坐1小時

打坐能夠促進血液循環，並有助於改善肩頸痛。平常有駝背習慣、坐姿不良的人，身體就無法保持安定狀態，然而打坐時身體的軸心需要用力，體幹呈現安定狀態，手腳和肩膀周圍則會自然放鬆，肌肉的血液循環變好，從而改善肩頸的僵硬。

三、 早餐吃粥

早餐吃粥能給予嘗到充足水分，有助於消除便秘，保持腸道健康，這樣自然會有良好免疫力。日本國際中醫藥膳師版本雅代表示，粥既健康又能吃飽，還能讓身體變得暖和。在粥裡加入醃梅和昆布，還能補足缺乏的礦物質，並取得膳食纖維。

四、 打掃

在寺廟中的生活，每天都會用抹布來擦地板進行掃除，這樣打掃可以使用到全身的肌肉來運動，具有減肥的效果，並能幫助常保身體的活動力。

五、 爬樓梯

爬樓梯與慢跑有相同程度的效果，可趁著通勤爬樓梯，能鍛鍊大腿肌肉，提高代謝打造不容易疲勞的身體。

(中時電子報)

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