紙膠帶包毒品 遭眼尖警視破被逮

2018年05月19日 11:35 中時 馮惠宜

警方在林男包包發現海洛因、安非他命等毒品，其中一包海洛因還以紙膠帶掩製。（馮惠宜翻攝）

台中1名45歲男子包包竟然有紙膠帶，原來是掩人耳目的毒品！台中市警察局三分局日前查腳踏車失竊案鎖定這名林姓男子攔檢，發現他不但是慣竊，還有毒品前科，除在其包包發現海洛因、安非他命，還發現另一包以紙膠帶纏繞掩飾可疑物，紙膠帶上可愛的圖案讓眼尖的警方起疑，仔細檢查竟是一包海洛因，讓他直呼警方眼睛好利阿！

台中市警察局第三分局立德派出所兩名員警日前執行便衣巡邏勤務，行經北區五權路與英士路口，發現1名男子騎著腳踏車東張西望，且面貌神似日前涉及1起腳踏車竊盜案的竊嫌，立即上前將其攔查，並出示男子犯案畫面，男子見罪證確鑿無法否認，坦承犯下該竊盜案，惟辯稱該部腳踏車已丟棄路邊。

警方查證男子身分，發現該林男除為竊盜慣犯外，更是警察局列管之毒品人口，其中一名員警問他：「還有沒有在用？」，林男隨即被自己心虛的眼神給出賣了，只見他從後背包拿出以透明夾鏈袋包裝之2包重達1.46公克的海洛因及1包重1.1公克的安非他命。

在林嫌拿取毒品時，警方眼尖看到其背包夾層內尚有1個以可愛圖案紙膠帶纏繞長方形物體，顯與林男之年紀、身分不符，打開一看果然裡面另有玄機，內裝有1包重達0.25公克海洛因，林男坦承毒品是供吸食用為自己所有，警方立即將林男逮捕，全案依毒品危害防制條例將林男移送法辦，竊盜案另函送偵辦。

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(中時 )